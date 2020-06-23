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23:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» уступила «Санта-Кларе» в чемпионате Португалии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты «Санта-Клары» на выезде обыграли «Бенфику» в матче 28-го тура чемпионата Португалии.

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Источник: AP 2020

Встреча в Лиссабоне завершилась победой гостей со счетом 4:3. Голы в составе «Санта-Клары» забили Андерсон Карвальо (44), Зайду Сануси (57), Крисан (81) и Зе Мануэл (90+5).

У «Бенфики» дубль сделал Карлос Винисиус (63, 65), еще один мяч на счету Рафы Силвы (50).

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