«Бенфика» уступила «Санта-Кларе» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты «Санта-Клары» на выезде обыграли «Бенфику» в матче 28-го тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты «Санта-Клары» на выезде обыграли «Бенфику» в матче 28-го тура чемпионата Португалии.
Встреча в Лиссабоне завершилась победой гостей со счетом 4:3. Голы в составе «Санта-Клары» забили Андерсон Карвальо (44), Зайду Сануси (57), Крисан (81) и Зе Мануэл (90+5).
У «Бенфики» дубль сделал Карлос Винисиус (63, 65), еще один мяч на счету Рафы Силвы (50).