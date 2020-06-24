Названа сборная первого после рестарта тура АПЛ

Наибольшее представительство в команде (два игрока) получил «Саутгемптон». Клуб, одержавший разгромную победу над «Норвичем» (3:0), делегировал в сборную полузащитника Стюарта Армстронга и нападающего Дэнни Ингса. Полностью команда выглядит следующим образом: