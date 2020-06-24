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00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа сборная первого после рестарта тура АПЛ

Определена сборная 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Наибольшее представительство в команде (два игрока) получил «Саутгемптон». Клуб, одержавший разгромную победу над «Норвичем» (3:0), делегировал в сборную полузащитника Стюарта Армстронга и нападающего Дэнни Ингса. Полностью команда выглядит следующим образом:

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).

Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Крейг Доусон («Уотфорд»), Бен Чилвел («Лестер»).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»).

Нападающие: Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»).

30-й тур АПЛ стал первым после рестарта лиги. Первенство остановили в начале марта из-за пандемии коронавируса.

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