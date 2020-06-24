Автогол помог «Тоттенхэму» победить в лондонском дерби

Источник: AP 2020

Встреча прошла во вторник, 23 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 64-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Томаш Соучек. Через 18 минут Харри Кейн удвоил преимущество «шпор».

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 45 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. «Вест Хэм» имеет в активе 27 очков и находится на 17-й строчке в турнирной таблице.

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