Автогол помог «Тоттенхэму» победить в лондонском дерби
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 31-го тура Английской
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 31-го тура Английской
Встреча прошла во вторник, 23 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 64-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Томаш Соучек. Через 18 минут Харри Кейн удвоил преимущество «шпор».
Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 45 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. «Вест Хэм» имеет в активе 27 очков и находится на 17-й строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Тоттенхэм» 2 июля на выезде сыграет с «Шеффилдом». «Вест Хэм» днем раньше на своем поле примет «Челси».
|Жозе Моуринью
|Дэвид Мойес
|Томаш Соучек
|64′
|Харри Кейн(Сон Хын Мин)
|82′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Лукаш Фабяньски
|6
|Давинсон Санчес
|3
|Аарон Крессуэлл
|24
|Серж Орье
|4
|Фабиан Бальбуэна
|33
|Бен Дэйвис
67′
|23
|Исса Диоп
|15
|Эрик Дайер
|24
|Райан Фредерикс
|17
|Мусса Сиссоко
|28
|Томаш Соучек
|18
|Джовани Ло Сельсо
|41
|Деклан Райс
|10
|Харри Кейн
51′
|17
|Джаррод Боуэн
|20
|Деле Алли
59′
|30
|Майкл Антонио
|11
|Эрик Ламела
|16
|Марк Нобл
26′71′
|7
|Сон Хын Мин
86′
|10
|Мануэль Лансини
|8
|Харри Уинкс
|18
|Пабло Форнальс
15′71′
|27
|Лукас Моура
72′
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
|23
|Стевен Бергвайн
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)