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00:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Автогол помог «Тоттенхэму» победить в лондонском дерби

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла во вторник, 23 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 64-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Томаш Соучек. Через 18 минут Харри Кейн удвоил преимущество «шпор».

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 45 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. «Вест Хэм» имеет в активе 27 очков и находится на 17-й строчке в турнирной таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Тоттенхэм» 2 июля на выезде сыграет с «Шеффилдом». «Вест Хэм» днем раньше на своем поле примет «Челси».

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2:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 3123.06.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюДэвид Мойес
Голы
Томаш Соучек64′
Харри Кейн(Сон Хын Мин)82′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Лукаш Фабяньски
6Давинсон Санчес
3Аарон Крессуэлл
24Серж Орье
4Фабиан Бальбуэна
33Бен Дэйвис
67′
23Исса Диоп
15Эрик Дайер
24Райан Фредерикс
17Мусса Сиссоко
28Томаш Соучек
18Джовани Ло Сельсо
41Деклан Райс
10Харри Кейн
51′
17Джаррод Боуэн
20Деле Алли
59′
30Майкл Антонио
11Эрик Ламела
16Марк Нобл
26′71′
7Сон Хын Мин
86′
10Мануэль Лансини
8Харри Уинкс
18Пабло Форнальс
15′71′
27Лукас Моура
72′
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
23Стевен Бергвайн
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
12Фолы7
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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