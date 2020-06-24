Гол Белотти принес «Торино» победу над «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу

Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий «Торино» Андреа Белотти. Забитый мяч стал для Белотти 10-м в текущем розыгрыше чемпионата Италии, форвард забивает десять и более мячей на протяжении пяти сезонов подряд. По этому показателю он занимает второе место в истории клуба, уступая лишь лучшему бомбардиру «Торино» за все время Паоло Пуличи, в активе которого семь таких сезонов.