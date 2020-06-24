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00:50 (мск), источник: ТАСС

Гол Белотти принес «Торино» победу над «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 24 июня. Футболисты «Торино» обыграли «Удинезе» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий «Торино» Андреа Белотти. Забитый мяч стал для Белотти 10-м в текущем розыгрыше чемпионата Италии, форвард забивает десять и более мячей на протяжении пяти сезонов подряд. По этому показателю он занимает второе место в истории клуба, уступая лишь лучшему бомбардиру «Торино» за все время Паоло Пуличи, в активе которого семь таких сезонов.

«Торино» поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко. «Удинезе» опустился на 15-ю строчку, имея в активе 28 очков. В следующем туре клуб из Турина 27 июня на выезде сыграет с «Кальяри», «Удинезе» днем позднее примет «Аталанту».

В других матчах игрового дня «Наполи» в гостях обыграл «Верону» (2:0), СПАЛ дома уступил «Кальяри» (0:1), а «Парма» на выезде разгромила «Дженоа» (4:1).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах, с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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