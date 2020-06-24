Микель Артета: Похоже, Мартинелли выбыл на несколько месяцев
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что футболист лондонской команды Габриэл Мартинелли может
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что футболист лондонской команды Габриэл Мартинелли может
«Врачи оценивают серьезность травмы, но все выглядит не очень здорово. Неизвестно сколько он пропустит, но похоже, что несколько месяцев», — сказал Артета, слова которого приводит Sky Spotrs.
По словам Артеты, 19-летний нападающий получил травму колена в столкновении с партнером на тренировке.