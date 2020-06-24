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01:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Микель Артета: Похоже, Мартинелли выбыл на несколько месяцев

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что футболист лондонской команды Габриэл Мартинелли может из-за травмы пропустить несколько месяцев.

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Источник: Reuters

«Врачи оценивают серьезность травмы, но все выглядит не очень здорово. Неизвестно сколько он пропустит, но похоже, что несколько месяцев», — сказал Артета, слова которого приводит Sky Spotrs.

По словам Артеты, 19-летний нападающий получил травму колена в столкновении с партнером на тренировке.

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