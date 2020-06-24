Гол Ракитича принес «Барселоне» победу над «Атлетиком» в матче Примеры
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Атлетик» из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Атлетик» из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Игра в Барселоне завершилась со счетом 1:0. Гол забил на 71-й минуте Иван Ракитич.
«Барселона» набрала 68 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. У идущего следом «Реала» в активе на три балла меньше и одна игра в запасе. «Атлетик» (42 очка) идет десятым.
|Кике Сетьен
|Гаиска Гаритано
|Иван Ракитич(Лионель Месси)
|71′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Унаи Симон
|2
|Нелсон Семеду
|3
|Унаи Нуньес
62′
|3
|Жерар Пике
|5
|Йерай Альварес
|15
|Клеман Лангле
|18
|Оскар Де Маркос
|18
|Жорди Альба
|24
|Микель Баленсиага
|22
|Артуро Видаль
|16
|Микель Весга
|10
|Лионель Месси
|15
|Иньиго Лекуэ
69′
|5
|Серхио Бускетс
32′65′
|21
|Андер Капа
|4
|Иван Ракитич
90+1′
|8
|Унаи Лопес
57′
|8
|Артур
56′
|14
|Дани Гарсия
|28
|Рики Пуч
|34
|Ойян Сансет
78′
|9
|Луис Суарес
85′
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|9
|Иньяки Уильямс
69′
|17
|Антуан Гризманн
65′
|25
|Асьер Вильялибре
|31
|Ансу Фати
|11
|Иньиго Кордоба
57′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)