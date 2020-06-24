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01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Ракитича принес «Барселоне» победу над «Атлетиком» в матче Примеры

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Атлетик» из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Игра в Барселоне завершилась со счетом 1:0. Гол забил на 71-й минуте Иван Ракитич.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» набрала 68 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. У идущего следом «Реала» в активе на три балла меньше и одна игра в запасе. «Атлетик» (42 очка) идет десятым.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 3123.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Кике СетьенГаиска Гаритано
Голы
Иван Ракитич(Лионель Месси)71′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Унаи Симон
2Нелсон Семеду
3Унаи Нуньес
62′
3Жерар Пике
5Йерай Альварес
15Клеман Лангле
18Оскар Де Маркос
18Жорди Альба
24Микель Баленсиага
22Артуро Видаль
16Микель Весга
10Лионель Месси
15Иньиго Лекуэ
69′
5Серхио Бускетс
32′65′
21Андер Капа
4Иван Ракитич
90+1′
8Унаи Лопес
57′
8Артур
56′
14Дани Гарсия
28Рики Пуч
34Ойян Сансет
78′
9Луис Суарес
85′
22Эскудеро Рауль Гарсия
19Мартин Брэйтуэйт
9Иньяки Уильямс
69′
17Антуан Гризманн
65′
25Асьер Вильялибре
31Ансу Фати
11Иньиго Кордоба
57′
10Гоньи Икер Муниаин
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)6
4Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
10Фолы16
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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