Гол Ракитича принес «Барселоне» победу над «Атлетиком» в матче Примеры

Игра в Барселоне завершилась со счетом 1:0. Гол забил на 71-й минуте Иван Ракитич.

«Барселона» набрала 68 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. У идущего следом «Реала» в активе на три балла меньше и одна игра в запасе. «Атлетик» (42 очка) идет десятым.