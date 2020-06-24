«Сельта» предложила 6 миллионов евро за Смолова

Источник: Спорт-Экспресс

Испанский клуб во вторник отправил предложение о покупке форварда за 6 миллионов евро, если команде удастся остаться в высшем дивизионе страны. Также 2 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Ранее «Сельта» уже заплатила 700 тысяч евро за аренду футболиста до конца этого сезона. В чемпионате Испании Смолов сыграл в 7 матчах и забил 1 гол.

«Сельта» с 30 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделают 4 очка.