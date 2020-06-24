Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Шинник
Урал
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Борнмут
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23.06
Барселона
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
23.06
Дженоа
Парма
14
Футбол. Зарубежный
23.06
Торино
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
23.06
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
23.06
Леванте
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
23.06
Вальядолид
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
23.06
СПАЛ
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
23.06
Верона
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
23.06
Лестер
Брайтон & Хоув
00
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Завершить карьеру в ЦСКА? Это моя мечта!» Вагнер Лав — о срыве трансфера

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал «СЭ», почему не состоялся его переход в армейский клуб.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

36-летний бразилец допустил, что еще может вернуться в ЦСКА.

— К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! — подчеркнул бразилец. — Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

— Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.

— Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.

— Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?

— Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив.

Напомним, в начале июня издание Globoesporte сообщило, что Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. Сообщалось, что бразилец подпишет с армейцами годичный контракт, но трансфер не состоялся. Во вторник Вагнер объявил о переходе в казахстанский «Кайрат». Срок соглашения — 6 месяцев. (Гоша Чернов).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Вся в коже. Жена Кокорина продемонстрировала образцовую фигуру
«Олимпиада должна быть отменена». В Токио зреет протест против Игр
Месси вернул «Барсе» лидерство. Юбилейный гол подождет
Стали известны подробности контракта звезды ЦСКА с «Кайратом»
Сегодня состоится заключительный матч 1/4 финала Кубка России
«Сельта» предложила конкретную сумму за Смолова
Автогол помог «Тоттенхэму» победить в лондонском дерби
В РПЛ назвали несправедливым решение о матче «Сочи» — «Ростов»
Названа сборная первого после рестарта тура АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь