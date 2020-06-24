«Завершить карьеру в ЦСКА? Это моя мечта!» Вагнер Лав — о срыве трансфера

Источник: Спорт-Экспресс

36-летний бразилец допустил, что еще может вернуться в ЦСКА.

— К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! — подчеркнул бразилец. — Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

— Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.

— Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.

— Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?

— Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив.

Напомним, в начале июня издание Globoesporte сообщило, что Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. Сообщалось, что бразилец подпишет с армейцами годичный контракт, но трансфер не состоялся. Во вторник Вагнер объявил о переходе в казахстанский «Кайрат». Срок соглашения — 6 месяцев. (Гоша Чернов).