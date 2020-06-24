Четыре игрока «Тулузы» сдали положительный тест на коронавирус

Источник: Спорт-Экспресс

«Клуб принял самые строгие меры, чтобы позволить профессиональной группе подготовиться в полной безопасности. Здоровье игроков, руководства и персонала остается приоритетом», — говорится в заявлении.

По данным Worldometer на ночь с 23 на 24 июня, в мире коронавирус подтвержден у 9 353 734 человека. Умерших — 479 805, выздоровевших — 5 041 711.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 23 июня выявлено 599 705 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 8 359 человек умерли, выздоровели — 356 429.