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10:07 (мск), источник: Vesti.kz

Вскрылись неожиданные подробности перехода Вагнера Лава в «Кайрат»

Бразильский форвард Вагнер Лав в ближайшее время должен стать игроком «Кайрата», но ситуация осложняется вопросами по возобновлению сезона в Казахстане, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Константин Столбовский.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне 36-летний нападающий сам объявил о переходе в «Кайрат». По информации «Матч ТВ», контракт с игроком еще не подписан, так как в Казахстане до сих пор не открыто трансферное окно и нет ясности по срокам возобновления сезона. На данный момент в чемпионате страны сыграно два тура.

В пятницу, 26 июня, состоится встреча членов исполкома Федерации футбола Казахстана с руководством Минздрава и Минспорта страны, где будет решаться вопрос по рестарту чемпионата. На данный момент возобновление намечено на 1 июля, но в некоторых городах (в том числе, Алматы) в последнее время были ужесточены условия соблюдения карантина.

Отмечается, что у руководства «Кайрата» есть с Вагнером только предварительная договоренность о переходе.

Последним клубом Лава был «Коринтианс», в составе которого в текущем сезоне он провел шесть матчей и забил один гол. В минувшем сезоне чемпионата Казахстана «Кайрат» занял второе место и завоевал путевку в Лигу Европы.

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