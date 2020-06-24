Появилась информация о заражении коронавирусом футболистов казахстанских клубов
Футболисты сразу нескольких клубов Казахстана могут быть заражены коронавирусом, сообщает
Футболисты сразу нескольких клубов Казахстана могут быть заражены коронавирусом, сообщает
У восьми игроков команды первой лиги СДЮШОР № 8 есть подозрения на COVID-19. Столичный клуб не так давно сыграл контрольные матчи против другой команды из
Известно, что весь состав «Астаны» уже успел сдать тесты на наличие вирусной инфекции, однако их результаты пока не готовы.
Также есть информация, что случаи заболевания коронавирусом подозревают в командах
Возвращение КПЛ намечено на 1 августа. До приостановки сезона клубы успели сыграть два тура.