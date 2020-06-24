Появилась информация о заражении коронавирусом футболистов казахстанских клубов

У восьми игроков команды первой лиги СДЮШОР № 8 есть подозрения на COVID-19. Столичный клуб не так давно сыграл контрольные матчи против другой команды из Нур-Султана — «Астаны». Пятеро игроков из стана чемпионов страны имеют симптомы, свойственные больным коронавирусом.

Известно, что весь состав «Астаны» уже успел сдать тесты на наличие вирусной инфекции, однако их результаты пока не готовы.

Также есть информация, что случаи заболевания коронавирусом подозревают в командах Премьер-лиги и первой лиги — «Кайсаре» и «Атырау» соответственно.

Возвращение КПЛ намечено на 1 августа. До приостановки сезона клубы успели сыграть два тура.