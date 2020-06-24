Каким будет календарь КПЛ, если рестарт состоится 1 августа

Накануне, 23 июня, Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта в Республиканские спортивные федерации было отправлено письмо о переносе начала проведения официальных чемпионатов и кубков Республики Казахстан с 1 июля на 1 августа. Корреспондент Vesti.kz на основании данной информации попытался смоделировать календарь чемпионата Казахстана по футболу, который планировалось возобновить 1 июля.

В нынешнем сезоне, из-за снятия павлодарского «Иртыша» с премьер-лиги, в чемпионате Казахстана осталось 11 клубов, соответственно количество туров сократится с 22 до 20 (из-за паузы в чемпионате было принято решение играть в два круга вместо трех). Сейчас проведены два полных тура и два перенесенных матча 18 и 21 туров.

Август (семь туров)

В случае рестарта КПЛ с 1 августа, а не с 1 июля, профессиональной футбольной лиге Казахстана потребуется изрядно уплотнить расписание. Первоначальная редакция календаря предусматривала окончание чемпионата Казахстана 7 ноября. Если брать в расчет эту дату, то за три с лишним месяца придется провести еще 18 туров.

К примеру, в августе, с учетом старта еврокубков сезона 2020/21, можно сыграть, как минимум семь туров (через каждые три дня). С учетом пяти уикендов есть еще окна среди недели с 3 по 7 августа и с 10 по 14. Также на такое окно с 17 по 21 августа могут рассчитывать клубы КПЛ кроме «Астаны», которая проведет 18 или 19 августа (вторник или среда) один матч в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В случае успешного преодоления первого раунда, столичный клуб сыграет во втором раунде — 25 или 26 августа. 27 августа в четверг три казахстанских клуба — «Кайрат», «Кайсар» и «Ордабасы» — начнут выступление в Лиге Европы.

Сентябрь (три и более тура)

В сентябре окон для чемпионата будет значительно меньше. Главным образом это связано с матчами Лиги наций 2020/21, которые будут проходить с 3 по 8 сентября (с четверга по вторник). Середина недели — 15, 16 и 17 числа — определены под еврокубки: третий отборочный раунд ЛЧ и второй отборочный раунд ЛЕ. В них теоретически могут продолжать борьбу казахстанские клубы. 22, 23, а также 29 и 30 сентября в ЛЧ намечен раунд плей-офф, а 24 сентября и 1 октября в ЛЕ запланированы третий отборочный раунд и раунд плей-офф.

Таким образом, наряду с тремя уикендами, в сентябре казахстанские клубы при условии удачного продвижения в еврокубках, по сути, не могут рассчитывать на окна посреди недели. А вот участники чемпионата, не обремененные выступлениями в ЛЧ и ЛЕ, могут получить плотное расписание.

Октябрь (четыре тура)

В октябре будут продолжаться еврокубки и Лига наций, а также состоятся товарищеские матчи сборных и плей-офф предыдущей Лиги наций. Сборные будут задействованы с 7 по 14 октября. Первые матчи в группах ЛЧ и ЛЕ состоятся 20, 21 и 22 октября. Второй тур пройдет 27, 28 и 29 числа. Таким образом, в октябре чемпионат без нахлеста на даты для международных турниров можно проводить в четыре уикенда.

Ноябрь (минимум три тура)

При подобном сценарии КПЛ придется доигрывать в ноябре. При этом с 11 по 18 число в календаре предусмотрена пауза на игры сборной. Под еврокубки будут задействованы 3,4, 5, а также 24, 25 и 26 ноября. В итоге в ноябре остаются три уикенда.