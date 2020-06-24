«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Луизом, Мари и Себальосом
«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками.
«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками.
На один год продлен контракт с защитником Давидом Луизом. Долгосрочные соглашение подписаны с защитниками Пабло Мари и Седриком Суаришем. Детали не разглашаются. Также продлена аренда из «Реала» до конца нынешнего сезона полузащитника Дани Себальоса. Соглашение истекало 30 июня.
В сезоне-2019/20 33-летний Луиз провел за «Арсенал» 33 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.