«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Луизом, Мари и Себальосом

На один год продлен контракт с защитником Давидом Луизом. Долгосрочные соглашение подписаны с защитниками Пабло Мари и Седриком Суаришем. Детали не разглашаются. Также продлена аренда из «Реала» до конца нынешнего сезона полузащитника Дани Себальоса. Соглашение истекало 30 июня.