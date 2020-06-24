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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Боранбаев раскрыл детали контракта Вагнера Лава с «Кайратом» и рассказал про деньги на трансфер

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев в интервью журналисту Айдыну Кожахмету рассказал подробности перехода бразильского нападающего Вагнера Лава в алматинский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне 36-летний нападающий сам объявил о переходе в «Кайрат». По словам агента футболиста, контракт с клубом рассчитан на шесть месяцев.

— Кайрат Советаевич, история с Аршавиным, когда он неожиданно для всех оказался в вашем клубе, повторяется. На сей раз с Вагнером. Вы опять просто решили привлечь внимание к своему клубу громким трансфером?
— Аршавин к нам ехал с одной главной целью — «воскресить» свою карьеру, вновь получать удовольствие на поле. У Вагнера ситуация немного иная, у него на родине карьера и без того складывалась замечательно. Но он хотел вернуться. Возможно, бросить себе новый вызов после того, как не удалось подписать контракт с ЦСКА.

— Ситуация несколько непонятная. Сам он объявил о переходе в «Кайрат», есть видео, на котором он даже подписывает соглашение. Но клуб почему-то молчит.
— Все просто: ему еще необходимо пройти медицинский осмотр. Сразу после его результатов мы обо всем официально объявим, это вопрос двух дней.

— Когда ждать его появления в Алматы и как он прилетит к нам?
— Если все будет хорошо, то в воскресенье Вагнер должен прилететь через Турцию.

— Понятно, что про деньги не скажете. Но, может, тогда скажете, зачем он вам нужен? 36-летний футболист как-то не гармонирует с вашей философией: молодежь, воспитанники, энергозатратный футбол и прочее.
— Давайте сначала про деньги. Условия у бразильца абсолютно адекватные, контракт краткосрочный. Больших затрат он нам не представит, тем более приходит свободным агентом. Второе: у нас есть опции в соглашении, предусматривающие разрыв договора без каких-либо обязательств, на случай локдауна. Вдруг сезон не будет доигран? В общем, мы учли все.
Теперь про зачем. Мы проанализировали наши матчи в этом сезоне и пришли к выводу, что соперники часто играют против нас в максимально закрытый футбол, выстраивают глубокую оборону. И нам тяжело вскрыть такие «автобусы». Поэтому было принято решение подписать игрока атаки, умеющего вскрывать такую оборону за счет креативных действий.

— А вы не боитесь, что этот без сомнения крутой форвард вам может не понадобиться? Вчера вот Минспорта все спортивные мероприятия отодвинул на август.
— Слушайте, ну это уже совсем смешно становится. Все европейские чемпионаты возобновились, одни мы чего-то боимся! Надо уже играть, готовиться к еврокубкам. И если другим клубам это не так важно, то для нас очень важно. Мы хотим играть в Европе.

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