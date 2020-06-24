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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Твиттер-аккаунт сборной России поздравил Месси с 33-летием

Официальный Twitter сборной России по футболу поздравил нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с днем рождения.

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19
фотографий

В среду Месси исполнилось 33 года.

В Twitter российской сборной размещена фотография, на которой запечатлено приветствие Месси и защитника сборной России Виктора Васина. «Поздравляем, Лео», — говорится в сообщении, адресованном Месси на испанском языке.

Месси является десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Аргентинец шесть раз в карьере становился обладателем «Золотого мяча».

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