Твиттер-аккаунт сборной России поздравил Месси с 33-летием
Официальный Twitter сборной России по футболу поздравил нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с днем рождения.
Официальный Twitter сборной России по футболу поздравил нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с днем рождения.
В среду Месси исполнилось 33 года.
В Twitter российской сборной размещена фотография, на которой запечатлено приветствие Месси и защитника сборной России Виктора Васина. «Поздравляем, Лео», — говорится в сообщении, адресованном Месси на испанском языке.
Месси является десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Аргентинец шесть раз в карьере становился обладателем «Золотого мяча».