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17:54 (мск), источник: Газета.Ру

Известны результаты теста на коронавирус у хавбека «Монако» Головина

Стало известно о результатах тестирования на коронавирус у российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: AP 2020

По информации источника, анализы россиянина на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат. Стоит отметить, что все футболисты «Монако» прошли обязательное тестирование перед началом тренировок в рамках подготовки к новому сезону чемпионата Франции.

Примечательно, что заболевание было обнаружено у трех игроков «ПСЖ» и четырех футболистов «Тулузы».

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