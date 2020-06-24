Известны результаты теста на коронавирус у хавбека «Монако» Головина
Стало известно о результатах тестирования на коронавирус у российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщает «Спорт-Экспресс».
Стало известно о результатах тестирования на коронавирус у российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, анализы россиянина на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат. Стоит отметить, что все футболисты «Монако» прошли обязательное тестирование перед началом тренировок в рамках подготовки к новому сезону чемпионата Франции.
Примечательно, что заболевание было обнаружено у трех игроков «ПСЖ» и четырех футболистов «Тулузы».