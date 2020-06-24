Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Шинник
Урал
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Борнмут
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Мальорка
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
18:06 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб продлил аренду футболиста «Астаны»

Футболист «Астаны» Рангело Янга до конца сезона останется в «Лугано» на правах аренды. В расположении швейцарского клуба он находится с февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Изначально арендное соглашение было рассчитано до 30 июня, поскольку чемпионат Швейцарии должен был завершиться 21 мая. Однако из-за пандемии коронавируса его приостановили после 23 туров, а возобновили только 20 июня, тогда как последний, 36-й тур будет сыгран 2 августа.

В итоге «Лугано», по данным Transfermarkt, продлил аренду 28-летнего нападающего до 12 августа. С момента перехода Янга успел провести два полных матча за новый клуб и отметиться одной результативной передачей.

Права на легионера принадлежат «Астане», с которой у него действует контракт до 2022 года. В казахстанском клубе он оказался летом 2018-го, сыграв во всех турнирах 64 матча, в которых забил 11 голов (из них десять в чемпионате) и отдал три ассиста.

Ранее играл за бельгийский «Гент», словацкий «Тренчин», нидерландские «Дордрехт», «Эксельсиор», «Виллем II» и кипрскую «Омонию».

За сборную Кюрасао выступает с 2016 года.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лугано
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Шанс на плей-офф. Команда по CS:GO с казахстанцами в составе стартовала с победы на турнире с 50 тысячами призовых
Месси вернул «Барсе» лидерство. Юбилейный гол подождет
«Спартак» показал, как команда готовится к игре с «Уфой» (видео)
Нобель Арустамян рассказал, почему Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА
Лучший болгарский биатлонист сбежал от тренера Логинова?
Стали известны результаты теста на коронавирус у Головина
Атакующий полузащитник перешел из «Ростова» в ЦСКА
«Арсенал» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь