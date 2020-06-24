Европейский клуб продлил аренду футболиста «Астаны»

Изначально арендное соглашение было рассчитано до 30 июня, поскольку чемпионат Швейцарии должен был завершиться 21 мая. Однако из-за пандемии коронавируса его приостановили после 23 туров, а возобновили только 20 июня, тогда как последний, 36-й тур будет сыгран 2 августа.

В итоге «Лугано», по данным Transfermarkt, продлил аренду 28-летнего нападающего до 12 августа. С момента перехода Янга успел провести два полных матча за новый клуб и отметиться одной результативной передачей.

Права на легионера принадлежат «Астане», с которой у него действует контракт до 2022 года. В казахстанском клубе он оказался летом 2018-го, сыграв во всех турнирах 64 матча, в которых забил 11 голов (из них десять в чемпионате) и отдал три ассиста.

Ранее играл за бельгийский «Гент», словацкий «Тренчин», нидерландские «Дордрехт», «Эксельсиор», «Виллем II» и кипрскую «Омонию».