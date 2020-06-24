Стала известна зарплата Вагнера Лава в «Кайрате»

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Сумма, которую требовал представитель игрока, составляла порядка 200−300 тысяч евро. Отказ ЦСКА платить комиссионные существенно притормозил процесс оформления трансфера форварда в стан российской команды, из-за чего Вагнер в итоге оказался в «Кайрате».

Отмечается, что алматинский клуб согласился выплатить эту сумму агенту Лава, а также предложил зарплату не ниже той, что предлагал ЦСКА нападающему — в итоге она составляет порядка 800 тысяч евро.

Напомним, в начале июня Вагнер стал свободным агентом, по обоюдному согласию расторгнув контракт с «Коринтиансом». Нападающий рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, в числе которых было и возвращение в ЦСКА. 23 июня футболист сообщил, что продолжит карьеру в «Кайрате». Алматинский клуб пока официально не объявлял о переходе звездного новичка. Однако агент бразильца Эвандру Феррейра сообщил, что Лав подписал контракт с «Кайратом» на полгода.