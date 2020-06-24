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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна зарплата Вагнера Лава в «Кайрате»

36-летний бразильский форвард Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА из-за отказа клуба платить комиссионные агенту, сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

Сумма, которую требовал представитель игрока, составляла порядка 200−300 тысяч евро. Отказ ЦСКА платить комиссионные существенно притормозил процесс оформления трансфера форварда в стан российской команды, из-за чего Вагнер в итоге оказался в «Кайрате».

Отмечается, что алматинский клуб согласился выплатить эту сумму агенту Лава, а также предложил зарплату не ниже той, что предлагал ЦСКА нападающему — в итоге она составляет порядка 800 тысяч евро.

Напомним, в начале июня Вагнер стал свободным агентом, по обоюдному согласию расторгнув контракт с «Коринтиансом». Нападающий рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, в числе которых было и возвращение в ЦСКА. 23 июня футболист сообщил, что продолжит карьеру в «Кайрате». Алматинский клуб пока официально не объявлял о переходе звездного новичка. Однако агент бразильца Эвандру Феррейра сообщил, что Лав подписал контракт с «Кайратом» на полгода.

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году. Он сыграл в 173 матчах и отметился 86 голами. С ЦСКА нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, четыре раза — Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2004/05.

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