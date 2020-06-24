Стала известна зарплата Вагнера Лава в «Кайрате»
36-летний бразильский форвард Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА
36-летний бразильский форвард Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА
Сумма, которую требовал представитель игрока, составляла порядка 200−300 тысяч евро. Отказ ЦСКА платить комиссионные существенно притормозил процесс оформления трансфера форварда в стан российской команды,
Отмечается, что алматинский клуб согласился выплатить эту сумму агенту Лава, а также предложил зарплату не ниже той, что предлагал ЦСКА нападающему — в итоге она составляет порядка 800 тысяч евро.
Напомним, в начале июня Вагнер стал свободным агентом, по обоюдному согласию расторгнув контракт с «Коринтиансом». Нападающий рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, в числе которых было и возвращение в ЦСКА. 23 июня футболист сообщил, что продолжит карьеру в «Кайрате». Алматинский клуб пока официально не объявлял о переходе звездного новичка. Однако агент бразильца Эвандру Феррейра сообщил, что Лав подписал контракт с «Кайратом» на полгода.
Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году. Он сыграл в 173 матчах и отметился 86 голами. С ЦСКА нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, четыре раза — Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2004/05.