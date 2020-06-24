Дарио Срна получил руководящую должность в «Шахтёре»

«Принятое решение назначить Дарио директором по футболу обосновано его работой, влиянием и помощью “Шахтёру”. Его главная задача — быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы — тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом», — сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.



Срна провёл 15 сезонов в составе «Шахтёра». За это время он сыграл 536 матчей, забил 49 голов. В составе «Шахтёра» Срна выиграл Кубок УЕФА, 10 чемпионатов Украины, семь Кубков и восемь Суперкубков Украины. Год назад экс-капитан «горняков» вернулся в «Шахтёр» и вошёл в тренерский штаб Луиша Каштру.