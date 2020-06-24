Дарио Срна получил руководящую должность в «Шахтёре»
Бывший защитник «Шахтёра» Дарио Срна назначен на должность директора по футболу донецкого клуба.
Бывший защитник «Шахтёра» Дарио Срна назначен на должность директора по футболу донецкого клуба.
«Среди задач Дарио на новой должности — развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры “Шахтёра” от академии до первой команды», — сообщает
«Принятое решение назначить Дарио директором по футболу обосновано его работой, влиянием и помощью “Шахтёру”. Его главная задача — быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы — тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом», — сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.
Срна провёл 15 сезонов в составе «Шахтёра». За это время он сыграл 536 матчей, забил 49 голов. В составе «Шахтёра» Срна выиграл Кубок УЕФА, 10 чемпионатов Украины, семь Кубков и восемь Суперкубков Украины. Год назад