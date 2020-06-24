Мимо КПЛ. Экс-вратарь «Тобола» нашел новый клуб

Предполагалось, что Балаев этим летом вернется в КПЛ, где к нему проявляли интерес несколько клубов. Но 26-летний голкипер сделал выбор в пользу команды из Агдама, с которой должен подписать контракт сроком на два года.

С марта голкипер находился в расположении другой азербайджанской команды «Зиря», заключив соглашение до 30 июня. Вследствие пандемии коронавируса провел за нее только один матч. Позднее из-за COVID-19 чемпионат Азербайджана был досрочно завершен. В итоге, «Зиря» с 23 очками заняла пятое место из восьми, а «Карабах» с 45 очками был признан чемпионом.

Сезон 2019 года Балаев провел в «Тоболе». В 31 матче пропустил 22 мяча. С приходом нового главного тренера Григория Бабаяна, он решил покинуть костанайский клуб. На его место впоследствии были подписаны Игорь Шацкий из карагандинского «Шахтера» и Александр Мокин из «Астаны».

Прежде Балаев играл за азербайджанские «Нефтчи», «Сумгаит», «Араз-Нахчыван», «Сабаил» и немецкий «Айнтрахт».