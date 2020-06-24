Мимо КПЛ. Экс-вратарь «Тобола» нашел новый клуб
Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев, отыгравший прошлый сезон за «Тобол», продолжит карьеру на родине. Его следующим новым клубом станет «Карабах», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев, отыгравший прошлый сезон за «Тобол», продолжит карьеру на родине. Его следующим новым клубом станет «Карабах», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Предполагалось, что Балаев этим летом вернется в КПЛ, где к нему проявляли интерес несколько клубов. Но 26-летний голкипер сделал выбор в пользу команды из Агдама, с которой должен подписать контракт сроком на два года.
С марта голкипер находился в расположении другой азербайджанской команды «Зиря», заключив соглашение до 30 июня. Вследствие пандемии коронавируса провел за нее только один матч. Позднее
Сезон 2019 года Балаев провел в «Тоболе». В 31 матче пропустил 22 мяча. С приходом нового главного тренера Григория Бабаяна, он решил покинуть костанайский клуб. На его место впоследствии были подписаны Игорь Шацкий из карагандинского «Шахтера» и Александр Мокин из «Астаны».
Прежде Балаев играл за азербайджанские «Нефтчи», «Сумгаит», «Араз-Нахчыван», «Сабаил» и немецкий «Айнтрахт».
Его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 950 тысяч евро.