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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

Мимо КПЛ. Экс-вратарь «Тобола» нашел новый клуб

Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев, отыгравший прошлый сезон за «Тобол», продолжит карьеру на родине. Его следующим новым клубом станет «Карабах», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Предполагалось, что Балаев этим летом вернется в КПЛ, где к нему проявляли интерес несколько клубов. Но 26-летний голкипер сделал выбор в пользу команды из Агдама, с которой должен подписать контракт сроком на два года.

С марта голкипер находился в расположении другой азербайджанской команды «Зиря», заключив соглашение до 30 июня. Вследствие пандемии коронавируса провел за нее только один матч. Позднее из-за COVID-19 чемпионат Азербайджана был досрочно завершен. В итоге, «Зиря» с 23 очками заняла пятое место из восьми, а «Карабах» с 45 очками был признан чемпионом.

Сезон 2019 года Балаев провел в «Тоболе». В 31 матче пропустил 22 мяча. С приходом нового главного тренера Григория Бабаяна, он решил покинуть костанайский клуб. На его место впоследствии были подписаны Игорь Шацкий из карагандинского «Шахтера» и Александр Мокин из «Астаны».

Прежде Балаев играл за азербайджанские «Нефтчи», «Сумгаит», «Араз-Нахчыван», «Сабаил» и немецкий «Айнтрахт».

Его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 950 тысяч евро.

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