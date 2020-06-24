«Актобе» дважды обыграл любительскую команду
ФК «Актобе» в рамках подготовки к старту сезона первой лиги дважды обыграл местную любительскую команду, сообщает KazFootball.kz.
ФК «Актобе» в рамках подготовки к старту сезона первой лиги дважды обыграл местную любительскую команду, сообщает KazFootball.kz.
В первой игре был зафиксирован счет 3:1.
Во втором поединке «красно-белые» одержали более уверенную, разгромную победу — 9:0.
Состав проигравших был усилен четырьмя игроками дублирующей команды, несколькими
Отмечается, что в течение обоих матчей тренерскому штабу удалось задействовать практически весь состав и опробовать несколько тактических схем.