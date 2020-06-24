«Актобе» дважды обыграл любительскую команду

В первой игре был зафиксирован счет 3:1.

Во втором поединке «красно-белые» одержали более уверенную, разгромную победу — 9:0. Хет-триком отметился нападающий Бобан Джорджевич. Авторами голов также стали Чернышов, Бурнаш, Сахибов, Батырханов, Суханов и Самородов.

Состав проигравших был усилен четырьмя игроками дублирующей команды, несколькими экс-представителями «Актобе-Жас» и мини-футбольного клуба.

Отмечается, что в течение обоих матчей тренерскому штабу удалось задействовать практически весь состав и опробовать несколько тактических схем.