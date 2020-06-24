Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Лацио
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Сампдория
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Сельта
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Сассуоло
33
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
20:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Борнмут
10
Футбол. Кубок России
17:00
Шинник
Урал
02
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
17Черный день российского футбола
20:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» дважды обыграл любительскую команду

ФК «Актобе» в рамках подготовки к старту сезона первой лиги дважды обыграл местную любительскую команду, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

В первой игре был зафиксирован счет 3:1.

Во втором поединке «красно-белые» одержали более уверенную, разгромную победу — 9:0. Хет-триком отметился нападающий Бобан Джорджевич. Авторами голов также стали Чернышов, Бурнаш, Сахибов, Батырханов, Суханов и Самородов.

Состав проигравших был усилен четырьмя игроками дублирующей команды, несколькими экс-представителями «Актобе-Жас» и мини-футбольного клуба.

Отмечается, что в течение обоих матчей тренерскому штабу удалось задействовать практически весь состав и опробовать несколько тактических схем.

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Требовал контракт на восемь тысяч долларов. Бывший тренер "Атырау" не смог договориться с белорусским клубом
Определились все полуфиналисты Кубка России по футболу
Американские чиновники требуют приостановить финансирование WADA
Нобель Арустамян рассказал, почему Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА
Хет-трик Марсьяля принес «Манчестер Юнайтед» победу в матче АПЛ
Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»
Макгрегор ответил на провокационный пост Абубакара Нурмагомедова
АЕК Массимо Карреры чудесным образом вышел в финал Кубка Греции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь