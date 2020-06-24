Хет-трик Марсьяля принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

Источник: AFP 2020

Хет-трик на свой счет записал Антони Марсьяль (7, 44, 74-я минуты). Марсьяль забил 19 голов во всех турнирах в этом сезоне, это личный рекорд 24-летнего француза, в рамках английского чемпионата на его счету 14 мячей, что также является для него лучшим результатом. Впервые с 2013 года футболисту «Манчестер Юнайтед» удалось оформить хет-трик в премьер-лиге. На 80-й минуте матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер одновременно заменил пять футболистов.

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«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении семи матчей в чемпионате, если учитывать другие турниры, беспроигрышная серия длится 12 встреч (восемь побед и четыре ничьи). В последний раз клуб не сумел набрать очки 22 января в домашнем матче английского первенства против «Бёрнли» (0:2).

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 49 очков, «Шеффилд» занимает восьмое место, имея в активе 44 очка. В следующем матче клуб из Манчестера 30 июня на выезде сыграет с «Брайтоном», «Шеффилд» 2 июля примет «Тоттенхэм».

В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 1:0, «Эвертон» на выезде переиграл «Норвич» (1:0), «Ньюкасл» и «Астон Вилла» не смогли определить победителя, встреча в Ньюкасле закончилась со счетом 1:1.