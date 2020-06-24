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22:04 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Марсьяля принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

ТАСС, 24 июня. «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Источник: AFP 2020

Хет-трик на свой счет записал Антони Марсьяль (7, 44, 74-я минуты). Марсьяль забил 19 голов во всех турнирах в этом сезоне, это личный рекорд 24-летнего француза, в рамках английского чемпионата на его счету 14 мячей, что также является для него лучшим результатом. Впервые с 2013 года футболисту «Манчестер Юнайтед» удалось оформить хет-трик в премьер-лиге. На 80-й минуте матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер одновременно заменил пять футболистов.

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«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении семи матчей в чемпионате, если учитывать другие турниры, беспроигрышная серия длится 12 встреч (восемь побед и четыре ничьи). В последний раз клуб не сумел набрать очки 22 января в домашнем матче английского первенства против «Бёрнли» (0:2).

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 49 очков, «Шеффилд» занимает восьмое место, имея в активе 44 очка. В следующем матче клуб из Манчестера 30 июня на выезде сыграет с «Брайтоном», «Шеффилд» 2 июля примет «Тоттенхэм».

В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 1:0, «Эвертон» на выезде переиграл «Норвич» (1:0), «Ньюкасл» и «Астон Вилла» не смогли определить победителя, встреча в Ньюкасле закончилась со счетом 1:1.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

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Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 2:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 3124.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерКрис Уайлдер
Голы
Антони Марсьяль7′
Антони Марсьяль44′
Антони Марсьяль74′
Составы команд
1Давид де Хеа
25Саймон Мур
2Виктор Линделеф
2Джордж Болдок
5Харри Магуайр
3Энда Стивенс
23Люк Шоу
67′
6Крис Бэшем
29Аарон Ван-Биссака
15Фил Ягелка
31Неманья Матич
19Джек Робинсон
6Поль Погба
80′
4Джон Флек
15Андреас Перейра
7Джон Ландстрем
18Бруну Фернандеш
80′
16Оливер Норвуд
46′
39Скотт Мактоминэй
32Сандер Берге
9Антони Марсьяль
80′
17Дэвид Макголдрик
64′
25Одион Игало
30Рихайро Живкович
10Маркус Рэшфорд
81′
22Лис Муссе
46′
8Хуан Мануэль Мата
9Оливер Макберни
26Мэйсон Гринвуд
81′
21Дэниэл Джеймс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)2
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые5
9Фолы7
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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