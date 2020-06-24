Хет-трик Марсьяля принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
ТАСС, 24 июня. «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
ТАСС, 24 июня. «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении семи матчей в чемпионате, если учитывать другие турниры, беспроигрышная серия длится 12 встреч (восемь побед и четыре ничьи). В последний раз клуб не сумел набрать очки 22 января в домашнем матче английского первенства против «Бёрнли» (0:2).
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 49 очков, «Шеффилд» занимает восьмое место, имея в активе 44 очка. В следующем матче клуб из Манчестера 30 июня на выезде сыграет с «Брайтоном», «Шеффилд» 2 июля примет «Тоттенхэм».
В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 1:0, «Эвертон» на выезде переиграл «Норвич» (1:0), «Ньюкасл» и «Астон Вилла» не смогли определить победителя, встреча в Ньюкасле закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|Уле Гуннар Сульшер
|Крис Уайлдер
|Антони Марсьяль
|7′
|Антони Марсьяль
|44′
|Антони Марсьяль
|74′
|1
|Давид де Хеа
|25
|Саймон Мур
|2
|Виктор Линделеф
|2
|Джордж Болдок
|5
|Харри Магуайр
|3
|Энда Стивенс
|23
|Люк Шоу
67′
|6
|Крис Бэшем
|29
|Аарон Ван-Биссака
|15
|Фил Ягелка
|31
|Неманья Матич
|19
|Джек Робинсон
|6
|Поль Погба
80′
|4
|Джон Флек
|15
|Андреас Перейра
|7
|Джон Ландстрем
|18
|Бруну Фернандеш
80′
|16
|Оливер Норвуд
46′
|39
|Скотт Мактоминэй
|32
|Сандер Берге
|9
|Антони Марсьяль
80′
|17
|Дэвид Макголдрик
64′
|25
|Одион Игало
|30
|Рихайро Живкович
|10
|Маркус Рэшфорд
81′
|22
|Лис Муссе
46′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|9
|Оливер Макберни
|26
|Мэйсон Гринвуд
81′
|21
|Дэниэл Джеймс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)