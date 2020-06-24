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23:00 (мск), источник: ТАСС

«Интер» упустил победу за минуту до конца матча чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло»

ТАСС, 24 июня. «Интер» на своем сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев забитыми мячами отметились Ромело Лукаку (41-я минута, с пенальти), Кристиано Бираги (45) и Борха Валеро (86), у гостей отличились Франческо Капуто (4), Доменико Беррарди (81, с пенальти) и Джанджакомо Маньяни (89). В компенсированное время защитник «Интера» Милан Шкриньяр получил вторую желтую карточку и покинул поле. Голкипер миланской команды Самир Ханданович провел 467-й матч в чемпионате Италии, теперь он занимает 25-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в чемпионате.

«Интер» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 58 очков, «Сассуоло» занимает 12-ю строчку с 33 баллами. В следующем туре подопечные Антонио Конте 28 июня на выезде сыграют с «Пармой», «Сассуоло» в этот же день примет «Верону».

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Интер
3:3
Первый тайм: 2:1
Сассуоло
Футбол, Италия, Тур 2724.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеРоберто Де Дзерби
Голы
Ромелу Лукаку41′
Франческо Капуто4′
Кристиано Бираги45+1′
Доменико Берарди81′
Борха Валеро86′
Джанджакомо Маньяни89′
Составы команд
1Самир Ханданович
47Андреа Консильи
37Милан Шкриньяр
25′90+3′
17Мерт Мюлдюр
95Алессандро Бастони
44′
31Джанмарко Феррари
5Роберто Гальярдини
14Педро Обианг
20Борха Валеро
10Филип Джуричич
9Ромелу Лукаку
25Доменико Берарди
13Андреа Раноккиа
54′
6Рожериу
23′46′
6Стефан де Фрай
77Георгиос Кирьякопулос
34Кристиано Бираги
75′
21Влад Кирикеш
79′
15Эшли Янг
32Джанджакомо Маньяни
24Кристиан Эриксен
62′
4Франческо Маньянелли
58′
32Люсьен Агуме
73Мануэль Локателли
7Алексис Санчес
62′
7Жереми Бога
67′
10Лаутаро Мартинес
27Лукаш Гараслин
11Виктор Моузес
75′
9Франческо Капуто
58′
87Антонио Кандрева
11Грегуар Дефрель
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
17Фолы19
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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