«Интер» упустил победу за минуту до конца матча чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло»
ТАСС, 24 июня. «Интер» на своем сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.
ТАСС, 24 июня. «Интер» на своем сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Ромело Лукаку (41-я минута, с пенальти), Кристиано Бираги (45) и Борха Валеро (86), у гостей отличились Франческо Капуто (4), Доменико Беррарди (81, с пенальти) и Джанджакомо Маньяни (89). В компенсированное время защитник «Интера» Милан Шкриньяр получил вторую желтую карточку и покинул поле. Голкипер миланской команды Самир Ханданович провел 467-й матч в чемпионате Италии, теперь он занимает 25-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в чемпионате.
«Интер» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 58 очков, «Сассуоло» занимает 12-ю строчку с 33 баллами. В следующем туре подопечные Антонио Конте 28 июня на выезде сыграют с «Пармой», «Сассуоло» в этот же день примет «Верону».
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Антонио Конте
|Роберто Де Дзерби
|Ромелу Лукаку
|41′
|Франческо Капуто
|4′
|Кристиано Бираги
|45+1′
|Доменико Берарди
|81′
|Борха Валеро
|86′
|Джанджакомо Маньяни
|89′
|1
|Самир Ханданович
|47
|Андреа Консильи
|37
|Милан Шкриньяр
25′90+3′
|17
|Мерт Мюлдюр
|95
|Алессандро Бастони
44′
|31
|Джанмарко Феррари
|5
|Роберто Гальярдини
|14
|Педро Обианг
|20
|Борха Валеро
|10
|Филип Джуричич
|9
|Ромелу Лукаку
|25
|Доменико Берарди
|13
|Андреа Раноккиа
54′
|6
|Рожериу
23′46′
|6
|Стефан де Фрай
|77
|Георгиос Кирьякопулос
|34
|Кристиано Бираги
75′
|21
|Влад Кирикеш
79′
|15
|Эшли Янг
|32
|Джанджакомо Маньяни
|24
|Кристиан Эриксен
62′
|4
|Франческо Маньянелли
58′
|32
|Люсьен Агуме
|73
|Мануэль Локателли
|7
|Алексис Санчес
62′
|7
|Жереми Бога
67′
|10
|Лаутаро Мартинес
|27
|Лукаш Гараслин
|11
|Виктор Моузес
75′
|9
|Франческо Капуто
58′
|87
|Антонио Кандрева
|11
|Грегуар Дефрель
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)