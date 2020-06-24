«Интер» упустил победу за минуту до конца матча чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло»

В составе хозяев забитыми мячами отметились Ромело Лукаку (41-я минута, с пенальти), Кристиано Бираги (45) и Борха Валеро (86), у гостей отличились Франческо Капуто (4), Доменико Беррарди (81, с пенальти) и Джанджакомо Маньяни (89). В компенсированное время защитник «Интера» Милан Шкриньяр получил вторую желтую карточку и покинул поле. Голкипер миланской команды Самир Ханданович провел 467-й матч в чемпионате Италии, теперь он занимает 25-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в чемпионате.