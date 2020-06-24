Смолов получил желтую карточку после выхода на замену в победном матче «Сельты»
ТАСС, 24 июня. «Сельта» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 24 июня. «Сельта» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч с пенальти забил Яго Аспас на 45-й минуте. Форвард «Сельты» и сборной России Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте и заработал желтую карточку.
«Сельта» не проигрывает третий матч кряду, клуб идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, «Реал Сосьедад» потерпел третье подряд поражение, команда расположилась на седьмой строчке, имея в активе 47 очков. В следующем туре «Сельта» 27 июня примет «Барселону», «Реал Сосьедад» 29 июня на выезде сыграет с «Хетафе».
В другом матче игрового дня «Осасуна» на выезде обыграла «Алавес» со счетом 1:0.
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Иманол Альгвасиль
|Оскар Гарсия
|Яго Аспас
|45′
|1
|Алекс Ремиро
|13
|Рубен Бланко
|3
|Диего Льоренте
|15
|Лукас Оласа
|6
|Ариц Элустондо
44′
|18
|Джозеф Айду
|8
|Микель Мерино
|20
|Кевин Васкес
|36
|Мартин Субименди
55′
|21
|Джейсон Мурильо
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|12
|Рафинья
59′
|11
|Аднан Янузай
90+4′
|6
|Денис Суарес
71′
|2
|Хосеба Сальдуа
73′
|3
|Нолито
|18
|Андони Горосабель
|8
|Фран Бельтран
45′
|20
|Начо Монреаль
21′58′
|23
|Брайс Мендес
|12
|Айен Муньос
|14
|Филип Брадарич
76′
|10
|Микель Оярсабаль
73′
|4
|Нестор Араухо
|19
|Александр Исак
|10
|Яго Аспас
76′
|21
|Мартин Эдегор
58′
|16
|Хорхе Саэнс
|7
|Кристиан Порту
|22
|Санти Мина
84′
|9
|Федор Смолов
90′
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас(Испания)