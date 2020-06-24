Смолов получил желтую карточку после выхода на замену в победном матче «Сельты»

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч с пенальти забил Яго Аспас на 45-й минуте. Форвард «Сельты» и сборной России Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте и заработал желтую карточку.

«Сельта» не проигрывает третий матч кряду, клуб идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, «Реал Сосьедад» потерпел третье подряд поражение, команда расположилась на седьмой строчке, имея в активе 47 очков. В следующем туре «Сельта» 27 июня примет «Барселону», «Реал Сосьедад» 29 июня на выезде сыграет с «Хетафе».

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/6417bf04-83a7-4518-bab6-e23cf7fe3cc1?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Федор Смолов — о CS, 2Drots, карантине в Испании и новом альбоме Pharaoh Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Осасуна» на выезде обыграла «Алавес» со счетом 1:0.