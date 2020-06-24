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24 июня, источник: ТАСС

Смолов получил желтую карточку после выхода на замену в победном матче «Сельты»

ТАСС, 24 июня. «Сельта» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч с пенальти забил Яго Аспас на 45-й минуте. Форвард «Сельты» и сборной России Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте и заработал желтую карточку.

«Сельта» не проигрывает третий матч кряду, клуб идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, «Реал Сосьедад» потерпел третье подряд поражение, команда расположилась на седьмой строчке, имея в активе 47 очков. В следующем туре «Сельта» 27 июня примет «Барселону», «Реал Сосьедад» 29 июня на выезде сыграет с «Хетафе».

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Осасуна» на выезде обыграла «Алавес» со счетом 1:0.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 0:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 3124.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Reale Arena
Главные тренеры
Иманол АльгвасильОскар Гарсия
Голы
Яго Аспас45′
Составы команд
1Алекс Ремиро
13Рубен Бланко
3Диего Льоренте
15Лукас Оласа
6Ариц Элустондо
44′
18Джозеф Айду
8Микель Мерино
20Кевин Васкес
36Мартин Субименди
55′
21Джейсон Мурильо
9да Силва Виллиан Жозе
12Рафинья
59′
11Аднан Янузай
90+4′
6Денис Суарес
71′
2Хосеба Сальдуа
73′
3Нолито
18Андони Горосабель
8Фран Бельтран
45′
20Начо Монреаль
21′58′
23Брайс Мендес
12Айен Муньос
14Филип Брадарич
76′
10Микель Оярсабаль
73′
4Нестор Араухо
19Александр Исак
10Яго Аспас
76′
21Мартин Эдегор
58′
16Хорхе Саэнс
7Кристиан Порту
22Санти Мина
84′
9Федор Смолов
90′
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)4
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
18Фолы15
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭдуардо Прието Иглесиас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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