«Водка стала моим лучшим другом». Снайдер рассказал, почему не заиграл в «Реале»

— Я был молод, наслаждался успехом, любил быть в центре внимания. Но все пошло не так, — цитирует Marca Снайдера. — Наркотиков не было, но был алкоголь. Я привык жить как звезда. Меня обожали как игрока «Реала», я тратил тысячи евро. Я играл довольно хорошо, но говорили, что я способен на большее.

Я был один, мало видел маленького сына Джесси. Я мог быть только один. Я не осознавал, что бутылка водки стала моим лучшим другом. Физически я этого не осознавал. Я просыпался на следующее утро, будто ничего не случилось. Я продолжал играть, но дела шли все хуже, я становился менее сосредоточенным.