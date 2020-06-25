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00:28 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 25 июня. «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Трент Александер-Арнольд (22-я минута), Мохаммед Салах (44), Фабиньо (55) и Садио Мане (69). Александер-Арнольд совершил 30 результативных действий с момента своего дебюта в августе 2016 года, что является лучшим показателем лиги среди защитников. «Ливерпуль» третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, также команда не проигрывает на домашнем стадионе уже 31 встречу.

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«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 86 очков. Подопечные Юргена Клоппа могут досрочно стать чемпионами, если в четверг идущий вторым «Манчестер Сити» не обыграет «Челси». «Кристал Пэлас» прервал серию из четырех побед, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде 2 июля сыграет против «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» 29 июня примет «Бёрнли».

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

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Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 2:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 3124.06.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппРой Ходжсон
Голы
Трент Александр-Арнолд23′
Мохамед Салах(Фабинью)44′
Фабинью(Эндрю Робертсон)55′
Садио Мане(Мохамед Салах)69′
Составы команд
1Алиссон
13Уэйн Хеннесси
4Виргил ван Дейк
2Джоэл Уорд
12Джо Гомес
3Патрик ван Анхолт
3Фабинью
12Мамаду Сако
5Джорджиньо Вайналдум
24Гэри Кэйхилл
11Мохамед Салах
22Джеймс Маккарти
26Эндрю Робертсон
84′
10Эндрос Таунсенд
8Наби Кейта
8Шейку Куяте
66′
66Трент Александр-Арнолд
74′
44Джайро Ридевалд
76Неко Уильямс
18Джеймс Макартур
66′
14Джордан Хендерсон
64′
4Лука Миливоевич
15Алекс Окслейд-Чемберлен
9Джордан Айю
84′
9Роберту Фирмину
74′
40Брэндон Пьеррик
18Такуми Минамино
11Вильфрид Заа
15′
10Садио Мане
84′
7Макс Майер
67Харви Эллиотт
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
6Угловые0
7Фолы5
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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