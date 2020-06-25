«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 25 июня. «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС, 25 июня. «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Забитыми мячами отметились Трент
«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 86 очков. Подопечные Юргена Клоппа могут досрочно стать чемпионами, если в четверг идущий вторым «Манчестер Сити» не обыграет «Челси». «Кристал Пэлас» прервал серию из четырех побед, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 42 очка.
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде 2 июля сыграет против «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» 29 июня примет «Бёрнли».
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|Юрген Клопп
|Рой Ходжсон
|Трент Александр-Арнолд
|23′
|Мохамед Салах(Фабинью)
|44′
|Фабинью(Эндрю Робертсон)
|55′
|Садио Мане(Мохамед Салах)
|69′
|1
|Алиссон
|13
|Уэйн Хеннесси
|4
|Виргил ван Дейк
|2
|Джоэл Уорд
|12
|Джо Гомес
|3
|Патрик ван Анхолт
|3
|Фабинью
|12
|Мамаду Сако
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|24
|Гэри Кэйхилл
|11
|Мохамед Салах
|22
|Джеймс Маккарти
|26
|Эндрю Робертсон
84′
|10
|Эндрос Таунсенд
|8
|Наби Кейта
|8
|Шейку Куяте
66′
|66
|Трент Александр-Арнолд
74′
|44
|Джайро Ридевалд
|76
|Неко Уильямс
|18
|Джеймс Макартур
66′
|14
|Джордан Хендерсон
64′
|4
|Лука Миливоевич
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|9
|Джордан Айю
84′
|9
|Роберту Фирмину
74′
|40
|Брэндон Пьеррик
|18
|Такуми Минамино
|11
|Вильфрид Заа
15′
|10
|Садио Мане
84′
|7
|Макс Майер
|67
|Харви Эллиотт
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|0
|7
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)