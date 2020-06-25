«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии по футболу

Забитыми мячами отметились Трент Александер-Арнольд (22-я минута), Мохаммед Салах (44), Фабиньо (55) и Садио Мане (69). Александер-Арнольд совершил 30 результативных действий с момента своего дебюта в августе 2016 года, что является лучшим показателем лиги среди защитников. «Ливерпуль» третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, также команда не проигрывает на домашнем стадионе уже 31 встречу.