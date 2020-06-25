Футболисты «Лацио» проиграли «Аталанте», ведя 2:0 к 11-й минуте
Римский «Лацио» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Римский «Лацио» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Столичная команда повела 2:0 после автогола Мартена Де Рона (5-я минута) и точного удара Сергея
В другом матче дня «Рома» победила дома «Сампдорию» (2:1) благодаря дублю Эдина Джеко (64 и 85), у проигравших отличился Маноло Габбьядини (11).
Занимающий второе место в таблице серии А «Лацио» (62 очка) упустил возможность приблизиться к туринскому «Ювентусу» (66). «Аталанта» (54) идет четвертой, «Рома» (48) — пятой.
|Джанпьеро Гасперини
|Симоне Индзаги
|Робин Гозенс(Ханс Хатебур)
|38′
|Мартен де Рон
|5′
|Руслан Малиновский(Мартен де Рон)
|66′
|Сергей Милинкович-Савич(Ромеро Луис Альберто)
|11′
|Хосе Луис Паломино(Алехандро Дарио Гомес)
|80′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|1
|Томас Стракоша
|2
|Рафаэл Толой
52′
|4
|Патрисио Габаррон
85′
|6
|Хосе Луис Паломино
|33
|Франческо Ачерби
|19
|Берат Джимсити
|21
|Сергей Милинкович-Савич
72′
|33
|Ханс Хатебур
|29
|Мануэль Лаццари
|11
|Ремо Фройлер
|17
|Чиро Иммобиле
|15
|Мартен де Рон
56′
|26
|Штефан Раду
77′
|10
|Алехандро Дарио Гомес
|15
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
|8
|Робин Гозенс
70′
|10
|Ромеро Луис Альберто
77′
|21
|Тимоти Кастань
|28
|Андре Андерсон
|18
|Руслан Малиновский
77′
|32
|Данило Катальди
60′
|72
|Йосип Иличич
|16
|Марко Пароло
|91
|Дуван Сапата
70′
|11
|Карлос Хоакин Корреа
55′
|9
|Луис Муриэль
|20
|Фелипе Кайседо
|22
|Хони
76′
|5
|Джордан Лукаку
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)