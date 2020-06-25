Футболисты «Лацио» проиграли «Аталанте», ведя 2:0 к 11-й минуте

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Столичная команда повела 2:0 после автогола Мартена Де Рона (5-я минута) и точного удара Сергея Милинковича-Савича (11), однако впоследствии пропустила трижды — от Робина Госенса (38), Руслана Малиновского (66) и Хосе Паломино (80).