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08:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Лацио» проиграли «Аталанте», ведя 2:0 к 11-й минуте

Римский «Лацио» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Столичная команда повела 2:0 после автогола Мартена Де Рона (5-я минута) и точного удара Сергея Милинковича-Савича (11), однако впоследствии пропустила трижды — от Робина Госенса (38), Руслана Малиновского (66) и Хосе Паломино (80).

В другом матче дня «Рома» победила дома «Сампдорию» (2:1) благодаря дублю Эдина Джеко (64 и 85), у проигравших отличился Маноло Габбьядини (11).

Занимающий второе место в таблице серии А «Лацио» (62 очка) упустил возможность приблизиться к туринскому «Ювентусу» (66). «Аталанта» (54) идет четвертой, «Рома» (48) — пятой.

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Аталанта
3:2
Первый тайм: 1:2
Лацио
Футбол, Италия, Тур 2724.06.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниСимоне Индзаги
Голы
Робин Гозенс(Ханс Хатебур)38′
Мартен де Рон5′
Руслан Малиновский(Мартен де Рон)66′
Сергей Милинкович-Савич(Ромеро Луис Альберто)11′
Хосе Луис Паломино(Алехандро Дарио Гомес)80′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
1Томас Стракоша
2Рафаэл Толой
52′
4Патрисио Габаррон
85′
6Хосе Луис Паломино
33Франческо Ачерби
19Берат Джимсити
21Сергей Милинкович-Савич
72′
33Ханс Хатебур
29Мануэль Лаццари
11Ремо Фройлер
17Чиро Иммобиле
15Мартен де Рон
56′
26Штефан Раду
77′
10Алехандро Дарио Гомес
15Бартоломеу Жакинту Баштуш
8Робин Гозенс
70′
10Ромеро Луис Альберто
77′
21Тимоти Кастань
28Андре Андерсон
18Руслан Малиновский
77′
32Данило Катальди
60′
72Йосип Иличич
16Марко Пароло
91Дуван Сапата
70′
11Карлос Хоакин Корреа
55′
9Луис Муриэль
20Фелипе Кайседо
22Хони
76′
5Джордан Лукаку
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)6
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
13Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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