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09:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

15-летний хавбек «Мальорки», сыгравший с «Реалом», стал самым молодым игроком в истории ла лиги. Рекорд держался 81 год

Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании.

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Он сыграл с «Реалом» в матче 31-го тура ла лиги в возрасте 15 лет и 219 дней. На поле футболист появился на 84-й минуте, заменив Иддрису Баба.

Ранее самым молодым игроком турнира считался Сансон, который дебютировал в составе «Сельты» в декабре 1939 года в возрасте 15 лет и 255 дней.

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Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 3124.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданВисенте Морено
Голы
Винисиус Жуниор(Лука Модрич)19′
Серхио Рамос56′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Мануэль Родригес Рейна
2Даниэль Карвахаль
20Александр Седлар
5Рафаэль Варан
21Антонио Райльо
23Ферлан Менди
80′
7Алехандро Посо
15Федерико Вальверде
14Дани Родригес
9Карим Бензема
26Такэфуса Кубо
4Серхио Рамос
35′83′
24Мартин Вальент
61′
21Браим Диас
15Фран Гамес
10Лука Модрич
46′71′
12Иддрису Баба
83′
22Франсиско Роман Иско
41Лука Ромеро
7Эден Азар
62′
23Алейкс Фебас
61′
8Тони Кроос
87′
8Сальва Севилья
11Гарет Бэйл
71′
11Лаго Джуниор
70′
20Марко Асенсио
16Яннис Салибюр
25Винисиус Жуниор
83′
22Анте Будимир
8′61′
24Мариано Диас
29Кучо Эрнандес
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
18Фолы12
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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