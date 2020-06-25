«Ливерпуль» может стать чемпионом уже сегодня. Клоппу нужно болеть за «Челси»

Источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» снова в форме

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (Александр-Арнольд, 23. Салах, 44. Фабинью, 55. Мане, 69).

После матча с «Эвертоном» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что на поле было больше борьбы, чем футбола. Это действительно так, креатива и страсти «красным» совершенно точно недоставало. А в последние 10 минут команда просела еще и в плане «физики». «Кристал Пэлас» образца этого сезона представлялся не менее сложным соперником — взламывать оборону «орлов» то еще удовольствие.

Но никаких проблем «Ливерпуль» не испытал. За первые 15 минут хозяева провели три хорошие атаки, завершившиеся ударами из пределов штрафной. В дерби с «Эвертоном» о таком можно было только мечтать. В игре «красных» появились движение и злость, а вот вальяжность, напротив, исчезла. Очевидно, что Клопп провел разбор полетов. Да и состав был самый что ни на есть оптимальный — в основу вернулись Джо Гомез, Энди Робертсон, Джорджиньо Вайналдум и Мо Салах. А когда из-за мышечной травмы покинул поле лидер «Пэлас» Уилфрид Заа, стало понятно, что ловить в этот вечер гостям нечего.

Так оно и получилось. Гол Трента Александр-Арнольда, который мастерски пробил со штрафного, окончательно раскрепостил «Ливерпуль», который заиграл в свое удовольствие. 73 процента владения мячом, 7−0 по ударам в створ, 18−3 по ударам всего, 6−0 по угловым — красноречивая статистика.

А главным героем стал Фабинью. На счету бразильца шедевральная голевая передача на Салаха и не менее восхитительный дальний удар.

«Ливерпуль» продлил свою рекордную серию домашних побед до 23 матчей в АПЛ, а, кроме того, третий год подряд преодолел отметку в 100 забитых голов за сезон во всех турнирах.

Что касается главного, в чем, правда, давно уже нет никаких сомнений, то «красные» могут официально оформить чемпионство уже в четверг, 25 июня. Это случится, если «Манчестер Сити» в гостях не сумеет обыграть «Челси». Правда, в нынешней обстановке не получится даже собраться вместе и устроить коллективный просмотр, как когда-то сделал «Лестер» дома у Джейми Варди. Разве что сидеть на базе до позднего вечера.

Если же «Сити» победит, то «Ливерпуль» получит возможность взять титул на поле главного соперника — команда Пепа Гвардьолы принимает «красных» в следующем туре, 2 июля. Там хватит и ничьей.

Марсьяль — первый хетт-трик за «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:0 (Марсьяль, 7, 44, 74).

Главный исторический соперник «Ливерпуля» — «Манчестер Юнайтед» — уверенно разобрался с «Шеффилд Юнайтед» на своем поле. «Клинки» были одними из открытий сезона и вполне могли побороться за место в Лиге Европы, а то и за топ-5 и путевку в Лигу чемпионов в том случае, если наложенная на «Манчестер Сити» дисквалификация УЕФА останется в силе. Но после коронапаузы команду Криса Уайлдера словно подменили — блеклая ничья с «Астон Виллой» (0:0), когда «Шеффилд» спасла от поражения только сломавшаяся система определения взятия ворот и два поражения по 0:3, от «Ньюкасла» и на «Олд Траффорд». И если первый разгром еще можно списать на нелепые индивидуальные ошибки игроков, то «МЮ» раскатал «клинков». 68 процентов владения мячом и 744 передачи с точностью 91 процент — это показатели «Барселоны» ее лучших времен. У гостей не было ни шанса.

Главным героем встречи стал Антони Марсьяль, оформивший хет-трик — первый для него в футболке «Юнайтед». Да и вообще, француз оказался первым игроком «МЮ», кто смог забить три гола в одной встрече начиная с сезона-2012/13 — последнего для команды при Алексе Фергюсоне. До него это удалось Робину ван Перси. Теперь у 24-летнего форварда 19 голов во всех турнирах в этом сезоне.

В первом тайме Марсьяль дважды откликнулся на прострелы с правого фланга, а после перерыва изящно завершил красивую комбинацию, в которой был даже пас пяткой в касание в исполнении Бруну Фернандеша. Португалец здорово взаимодействовал с Полем Погба, который появился в основе «МЮ» впервые с 30 сентября прошлого года.

Многие эксперты и фанаты давно хотели увидеть эту связку в полузащите «Юнайтед», и ожидания оправдались. Погба классно вышел на замену в игре с «Тоттенхэмом», а теперь трио в составе француза, Фернандеша и Неманьи Матича полностью контролировало центр поля.

Экстравагантным шагом отметился и главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер. На 80-й минуте он сделал сразу пятерную (!) замену, полностью обновив всю группу атаки.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 1:1 (Гэйл, 68 — Эль Мохамади, 83).

«Норвич» — «Эвертон» — 0:1 (Майкл Кин, 55).

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 1:0 (Хименес, 60).