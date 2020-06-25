«Реал» снова обошел «Барселону», у Рамоса три гола в четырех турах

Источник: Спорт-Экспресс

Развязка испанского чемпионата — лучшее, что нас ждет на финише европейского футбольного сезона. В Италии, конечно, тоже жарко, но при всем уважении к «Ювентусу» и допустившему осечку в погоне за туринцами «Лацио» их соперничество не идет ни в какое сравнение с гонкой, которую устроили «Реал» и «Барселона». Отдельно за интригу стоит поблагодарить клубы из Андалусии, без которых свистопляска на испанском Олимпе получилась бы чуть менее увлекательной.

Перед коронавирусной паузой постарался «Бетис», которому удалось отправить в нокаут расслабившийся после триумфального класико «Королевский клуб». Тогда «Барса» сумела вернуть себе лидерство, которое, в свою очередь, было потеряно по итогам прошлого тура после визита в Севилью в гости к одноименному клубу (0:0). Можно сказать, Зинедин Зидан получил идеальный подарок к собственному 48-летию, так как при равном количестве очков мадридцы превосходят вечного оппонента за счет результатов личных встреч (0:0, 2:0).

Впрочем, главное преимущество «Реала» — в имеющемся запасе прочности. «Барса» сейчас выглядит слишком зависимой от Месси, потери в составе лишают Кике Сетьена простора для маневра, а безумно талантливая молодежь в лице Фати и Пуча пока сыровата и по определению не может стабильно показывать высокий уровень на длинной дистанции, да еще и в условиях сверхжесткого календаря. Отсутствие у сине-гранатовых пропущенных мячей при рекордной в этом сезоне «сухой» серии тер Штегена (450 минут) — серьезное достижение, но от команды в целом ждут большего.

«Реал» в его нынешнем состоянии — почти прямая противоположность «Барсы», которая после смены тренера и до паузы в чемпионате порой настолько концентрировалась на контроле мяча, что забывала о воротах и теряла темп. А вот добирающие с каждым матчем кондиции «сливочные» предлагают соперникам высокий темп и применяют агрессивный прессинг. Риск порой выходит боком, обнажая проблемы в обороне, однако в абсолютном большинстве случаев мадридцы превосходят своих оппонентов почти по всем параметрам.

Показательный момент в игре с «Мальоркой» — созданные с интервалом в несколько минут два голевых момента с участием Винисиуса Жуниора. Оба раза «Реал» разгонял атаки после отбора в центре поля. Правда, в том случае, когда забежавший под передачу Модрича бразилец красиво подсек мяч над вратарем и открыл счет, возникли вопросы к арбитру. Многим показалось, что Карвахаль нарушил правила, однако ВАР взял сторону хозяев. С одной стороны, у обвиняющих судей в симпатиях к мадридцам на руках появились новые козыри. С другой, разве случившееся не доказывает эффективность выбранного стиля, так как, действуя порой на грани фола, «сливочные» не так уж часто пересекают красную линию?

Еще одно преимущество «Реала» в чемпионской гонке заключается в глубине состава. Чтобы оценить ее, достаточно посмотреть на протокол очередной игры. Даже в отсутствие дисквалифицированного Каземиру и трио травмированных на скамейке запасных собралась компания, которую можно было смело выпускать с первых минут. Даже один из самых ярких игроков «Мальорки» Кубо — и тот принадлежит «Реалу».

Имея богатейший выбор, Зидан очень активно ротирует состав. В прошлом туре он дал шанс Хамесу Родригесу. Сейчас вспомнил про Бэйла и сделал то, о чем говорил накануне матча. А именно, показал, что Азар и Винисиус могут играть вместе. При этом паузу предоставили находящемуся в блестящей форме Кроосу, который входит в пятерку лучших игроков сезона по точности передач. Отыгравший последние полчаса немец восстановил силы, и со скамейки увидел, что исполнять штрафные не хуже него может Серхио Рамос. Защитник проводит самый результативный сезон в ла лиге и после паузы забил в четырех турах три мяча!

Тем не менее, несмотря на четыре посткоронавирусные победы с суммарным счетом 10:2, чемпионские перспективы «Реала» не такие уж безоблачные. В Сан-Себастьяне команда победила с трудом и при неоднозначном судействе, а сражающаяся за выживание «Мальорка» периодически ставила мадридскую оборону в тупик. Кроме того, путь к титулу может осложнить календарь, которым в Мадриде справедливо возмущаются. Его составили так, что на следующей неделе два матча разделят менее 72 часов. У «Барсы» на том же отрезке будет пятидневная пауза. Хотя ее ждет битва с «Атлетико», так что вернувший себе сутки спустя лидерство «Реал» имеет возможность уйти в отрыв. Для этого у него есть все необходимое, включая не самых сильных соперников в заключительных турах.

Календарь оставшихся матчей

28 июня. Эспаньол — Реал 27 июня. Сельта — Барселона

2 июля. Реал — Хетафе 30 июня. Барселона — Атлетико

5 июля. Атлетик — Реал 5 июля. Вильярреал — Барселона

8 июля*. Реал — Алавес 8 июля*. Барселона — Эспаньол

12 июля*. Гранада — Реал 12 июля*. Вальядолид — Барселона

15 июля*. Реал — Вильярреал 15 июля*. Барселона — Осасуна

19 июля*. Леганес — Реал 19 июля*. Алавес — Барселона.

* Даты неокончательные.