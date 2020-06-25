«Реал» снова обошел «Барселону», у Рамоса три гола в четырех турах
В отличие от «Барселоны», вернувшие себе лидерство мадридцы не допускают потерь после возобновления чемпионата.
В отличие от «Барселоны», вернувшие себе лидерство мадридцы не допускают потерь после возобновления чемпионата.
Развязка испанского чемпионата — лучшее, что нас ждет на финише европейского футбольного сезона. В Италии, конечно, тоже жарко, но при всем уважении к «Ювентусу» и допустившему осечку в погоне за туринцами «Лацио» их соперничество не идет ни в какое сравнение с гонкой, которую устроили «Реал» и «Барселона». Отдельно за интригу стоит поблагодарить клубы из Андалусии, без которых свистопляска на испанском Олимпе получилась бы чуть менее увлекательной.
Перед коронавирусной паузой постарался «Бетис», которому удалось отправить в нокаут расслабившийся после триумфального класико «Королевский клуб». Тогда «Барса» сумела вернуть себе лидерство, которое, в свою очередь, было потеряно по итогам прошлого тура после визита в Севилью в гости к одноименному клубу (0:0). Можно сказать, Зинедин Зидан получил идеальный подарок к собственному 48-летию, так как при равном количестве очков мадридцы превосходят вечного оппонента за счет результатов личных встреч (0:0, 2:0).
Впрочем, главное преимущество «Реала» — в имеющемся запасе прочности. «Барса» сейчас выглядит слишком зависимой от Месси, потери в составе лишают Кике Сетьена простора для маневра, а безумно талантливая молодежь в лице Фати и Пуча пока сыровата и по определению не может стабильно показывать высокий уровень на длинной дистанции, да еще и в условиях сверхжесткого календаря. Отсутствие у
«Реал» в его нынешнем состоянии — почти прямая противоположность «Барсы», которая после смены тренера и до паузы в чемпионате порой настолько концентрировалась на контроле мяча, что забывала о воротах и теряла темп. А вот добирающие с каждым матчем кондиции «сливочные» предлагают соперникам высокий темп и применяют агрессивный прессинг. Риск порой выходит боком, обнажая проблемы в обороне, однако в абсолютном большинстве случаев мадридцы превосходят своих оппонентов почти по всем параметрам.
Показательный момент в игре с «Мальоркой» — созданные с интервалом в несколько минут два голевых момента с участием Винисиуса Жуниора. Оба раза «Реал» разгонял атаки после отбора в центре поля. Правда, в том случае, когда забежавший под передачу Модрича бразилец красиво подсек мяч над вратарем и открыл счет, возникли вопросы к арбитру. Многим показалось, что Карвахаль нарушил правила, однако ВАР взял сторону хозяев. С одной стороны, у обвиняющих судей в симпатиях к мадридцам на руках появились новые козыри. С другой, разве случившееся не доказывает эффективность выбранного стиля, так как, действуя порой на грани фола, «сливочные» не так уж часто пересекают красную линию?
Еще одно преимущество «Реала» в чемпионской гонке заключается в глубине состава. Чтобы оценить ее, достаточно посмотреть на протокол очередной игры. Даже в отсутствие дисквалифицированного Каземиру и трио травмированных на скамейке запасных собралась компания, которую можно было смело выпускать с первых минут. Даже один из самых ярких игроков «Мальорки» Кубо — и тот принадлежит «Реалу».
Имея богатейший выбор, Зидан очень активно ротирует состав. В прошлом туре он дал шанс Хамесу Родригесу. Сейчас вспомнил про Бэйла и сделал то, о чем говорил накануне матча. А именно, показал, что Азар и Винисиус могут играть вместе. При этом паузу предоставили находящемуся в блестящей форме Кроосу, который входит в пятерку лучших игроков сезона по точности передач. Отыгравший последние полчаса немец восстановил силы, и со скамейки увидел, что исполнять штрафные не хуже него может Серхио Рамос. Защитник проводит самый результативный сезон в ла лиге и после паузы забил в четырех турах три мяча!
Тем не менее, несмотря на четыре посткоронавирусные победы с суммарным счетом 10:2, чемпионские перспективы «Реала» не такие уж безоблачные. В
Календарь оставшихся матчей
28 июня. Эспаньол — Реал 27 июня. Сельта — Барселона
2 июля. Реал — Хетафе 30 июня. Барселона — Атлетико
5 июля. Атлетик — Реал 5 июля. Вильярреал — Барселона
8 июля*. Реал — Алавес 8 июля*. Барселона — Эспаньол
12 июля*. Гранада — Реал 12 июля*. Вальядолид — Барселона
15 июля*. Реал — Вильярреал 15 июля*. Барселона — Осасуна
19 июля*. Леганес — Реал 19 июля*. Алавес — Барселона.
* Даты неокончательные.
|Зинедин Зидан
|Висенте Морено
|Винисиус Жуниор(Лука Модрич)
|19′
|Серхио Рамос
|56′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|2
|Даниэль Карвахаль
|20
|Александр Седлар
|5
|Рафаэль Варан
|21
|Антонио Райльо
|23
|Ферлан Менди
80′
|7
|Алехандро Посо
|15
|Федерико Вальверде
|14
|Дани Родригес
|9
|Карим Бензема
|26
|Такэфуса Кубо
|4
|Серхио Рамос
35′83′
|24
|Мартин Вальент
61′
|21
|Браим Диас
|15
|Фран Гамес
|10
|Лука Модрич
46′71′
|12
|Иддрису Баба
83′
|22
|Франсиско Роман Иско
|41
|Лука Ромеро
|7
|Эден Азар
62′
|23
|Алейкс Фебас
61′
|8
|Тони Кроос
87′
|8
|Сальва Севилья
|11
|Гарет Бэйл
71′
|11
|Лаго Джуниор
70′
|20
|Марко Асенсио
|16
|Яннис Салибюр
|25
|Винисиус Жуниор
83′
|22
|Анте Будимир
8′61′
|24
|Мариано Диас
|29
|Кучо Эрнандес
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)