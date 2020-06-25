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10«Реал» победил «Валенсию»
09:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» снова обошел «Барселону», у Рамоса три гола в четырех турах

В отличие от «Барселоны», вернувшие себе лидерство мадридцы не допускают потерь после возобновления чемпионата.

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Источник: Спорт-Экспресс

Развязка испанского чемпионата — лучшее, что нас ждет на финише европейского футбольного сезона. В Италии, конечно, тоже жарко, но при всем уважении к «Ювентусу» и допустившему осечку в погоне за туринцами «Лацио» их соперничество не идет ни в какое сравнение с гонкой, которую устроили «Реал» и «Барселона». Отдельно за интригу стоит поблагодарить клубы из Андалусии, без которых свистопляска на испанском Олимпе получилась бы чуть менее увлекательной.

Перед коронавирусной паузой постарался «Бетис», которому удалось отправить в нокаут расслабившийся после триумфального класико «Королевский клуб». Тогда «Барса» сумела вернуть себе лидерство, которое, в свою очередь, было потеряно по итогам прошлого тура после визита в Севилью в гости к одноименному клубу (0:0). Можно сказать, Зинедин Зидан получил идеальный подарок к собственному 48-летию, так как при равном количестве очков мадридцы превосходят вечного оппонента за счет результатов личных встреч (0:0, 2:0).

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Впрочем, главное преимущество «Реала» — в имеющемся запасе прочности. «Барса» сейчас выглядит слишком зависимой от Месси, потери в составе лишают Кике Сетьена простора для маневра, а безумно талантливая молодежь в лице Фати и Пуча пока сыровата и по определению не может стабильно показывать высокий уровень на длинной дистанции, да еще и в условиях сверхжесткого календаря. Отсутствие у сине-гранатовых пропущенных мячей при рекордной в этом сезоне «сухой» серии тер Штегена (450 минут) — серьезное достижение, но от команды в целом ждут большего.

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«Реал» в его нынешнем состоянии — почти прямая противоположность «Барсы», которая после смены тренера и до паузы в чемпионате порой настолько концентрировалась на контроле мяча, что забывала о воротах и теряла темп. А вот добирающие с каждым матчем кондиции «сливочные» предлагают соперникам высокий темп и применяют агрессивный прессинг. Риск порой выходит боком, обнажая проблемы в обороне, однако в абсолютном большинстве случаев мадридцы превосходят своих оппонентов почти по всем параметрам.

Показательный момент в игре с «Мальоркой» — созданные с интервалом в несколько минут два голевых момента с участием Винисиуса Жуниора. Оба раза «Реал» разгонял атаки после отбора в центре поля. Правда, в том случае, когда забежавший под передачу Модрича бразилец красиво подсек мяч над вратарем и открыл счет, возникли вопросы к арбитру. Многим показалось, что Карвахаль нарушил правила, однако ВАР взял сторону хозяев. С одной стороны, у обвиняющих судей в симпатиях к мадридцам на руках появились новые козыри. С другой, разве случившееся не доказывает эффективность выбранного стиля, так как, действуя порой на грани фола, «сливочные» не так уж часто пересекают красную линию?

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Еще одно преимущество «Реала» в чемпионской гонке заключается в глубине состава. Чтобы оценить ее, достаточно посмотреть на протокол очередной игры. Даже в отсутствие дисквалифицированного Каземиру и трио травмированных на скамейке запасных собралась компания, которую можно было смело выпускать с первых минут. Даже один из самых ярких игроков «Мальорки» Кубо — и тот принадлежит «Реалу».

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Имея богатейший выбор, Зидан очень активно ротирует состав. В прошлом туре он дал шанс Хамесу Родригесу. Сейчас вспомнил про Бэйла и сделал то, о чем говорил накануне матча. А именно, показал, что Азар и Винисиус могут играть вместе. При этом паузу предоставили находящемуся в блестящей форме Кроосу, который входит в пятерку лучших игроков сезона по точности передач. Отыгравший последние полчаса немец восстановил силы, и со скамейки увидел, что исполнять штрафные не хуже него может Серхио Рамос. Защитник проводит самый результативный сезон в ла лиге и после паузы забил в четырех турах три мяча!

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Тем не менее, несмотря на четыре посткоронавирусные победы с суммарным счетом 10:2, чемпионские перспективы «Реала» не такие уж безоблачные. В Сан-Себастьяне команда победила с трудом и при неоднозначном судействе, а сражающаяся за выживание «Мальорка» периодически ставила мадридскую оборону в тупик. Кроме того, путь к титулу может осложнить календарь, которым в Мадриде справедливо возмущаются. Его составили так, что на следующей неделе два матча разделят менее 72 часов. У «Барсы» на том же отрезке будет пятидневная пауза. Хотя ее ждет битва с «Атлетико», так что вернувший себе сутки спустя лидерство «Реал» имеет возможность уйти в отрыв. Для этого у него есть все необходимое, включая не самых сильных соперников в заключительных турах.

Календарь оставшихся матчей

28 июня. Эспаньол — Реал 27 июня. Сельта — Барселона
2 июля. Реал — Хетафе 30 июня. Барселона — Атлетико
5 июля. Атлетик — Реал 5 июля. Вильярреал — Барселона
8 июля*. Реал — Алавес 8 июля*. Барселона — Эспаньол
12 июля*. Гранада — Реал 12 июля*. Вальядолид — Барселона
15 июля*. Реал — Вильярреал 15 июля*. Барселона — Осасуна
19 июля*. Леганес — Реал 19 июля*. Алавес — Барселона.

* Даты неокончательные.

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Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 3124.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданВисенте Морено
Голы
Винисиус Жуниор(Лука Модрич)19′
Серхио Рамос56′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Мануэль Родригес Рейна
2Даниэль Карвахаль
20Александр Седлар
5Рафаэль Варан
21Антонио Райльо
23Ферлан Менди
80′
7Алехандро Посо
15Федерико Вальверде
14Дани Родригес
9Карим Бензема
26Такэфуса Кубо
4Серхио Рамос
35′83′
24Мартин Вальент
61′
21Браим Диас
15Фран Гамес
10Лука Модрич
46′71′
12Иддрису Баба
83′
22Франсиско Роман Иско
41Лука Ромеро
7Эден Азар
62′
23Алейкс Фебас
61′
8Тони Кроос
87′
8Сальва Севилья
11Гарет Бэйл
71′
11Лаго Джуниор
70′
20Марко Асенсио
16Яннис Салибюр
25Винисиус Жуниор
83′
22Анте Будимир
8′61′
24Мариано Диас
29Кучо Эрнандес
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
18Фолы12
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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