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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь-школьник отбил три пенальти и вывел клуб в финал Кубка

«Ворскла» пробилась в финал Кубка Украины, а главным героем встречи стал вратарь-школьник.

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Основное и дополнительное время полуфинала против «Мариуполя» завершилось со счетом 1:1, и перед серией пенальти тренерский штаб «Ворсклы» заменил основного вратаря Дмитрия Резника на 16-летнего Павла Исенко.

Дебютант отразил удары Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко, его команда победила со счетом 3:2.

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После матча одноклубники от души поздравили Исенко.

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Вторым финалистом стало киевское «Динамо». «Ворскла» сыграет в финале Кубка во второй раз в истории. В 2009-м «зелено-белые» обыграли «Шахтер».

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