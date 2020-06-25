Вратарь-школьник отбил три пенальти и вывел клуб в финал Кубка
«Ворскла» пробилась в финал Кубка Украины, а главным героем встречи стал
«Ворскла» пробилась в финал Кубка Украины, а главным героем встречи стал
Основное и дополнительное время полуфинала против «Мариуполя» завершилось со счетом 1:1, и перед серией пенальти тренерский штаб «Ворсклы» заменил основного вратаря Дмитрия Резника на 16-летнего Павла Исенко.
Дебютант отразил удары Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко, его команда победила со счетом 3:2.
После матча одноклубники от души поздравили Исенко.
Вторым финалистом стало киевское «Динамо». «Ворскла» сыграет в финале Кубка во второй раз в истории. В 2009-м «зелено-белые» обыграли «Шахтер».