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10:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» лишился главного тренера? Младенова депортируют из Казахстана

Главный тренер кызылординского «Кайсара» Стойчо Младенов, а также его ассистенты попали в сложную ситуацию, сообщает KazFootball.kz.

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Во время паузы в тренировочном процессе болгарский специалист отбыл домой. После возвращения в Казахстан у него возникли проблемы. Тренера не впускают в Казахстан, так как нет оснований.

Младенов, а также его ассистенты и один футболист прилетели вчера (24 июня) в 6 утра в Алматы и до сих пор находятся в аэропорту. Сегодня после обеда в 17:55 рейсом Air Astana они будут депортированы в Стамбул.

Ранее сообщалось, что Младенов и его помощнику могут быть уволены за отсутствие на рабочем месте.

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