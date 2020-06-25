«Кайсар» лишился главного тренера? Младенова депортируют из Казахстана

Во время паузы в тренировочном процессе болгарский специалист отбыл домой. После возвращения в Казахстан у него возникли проблемы. Тренера не впускают в Казахстан, так как нет оснований.

Младенов, а также его ассистенты и один футболист прилетели вчера (24 июня) в 6 утра в Алматы и до сих пор находятся в аэропорту. Сегодня после обеда в 17:55 рейсом Air Astana они будут депортированы в Стамбул.

Ранее сообщалось, что Младенов и его помощнику могут быть уволены за отсутствие на рабочем месте.