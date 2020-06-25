Это может быть провальный трансфер, или почему Вагнер Лав рискует не заиграть в «Кайрате»

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, это возраст Лава, в 36 лет держать уровень непросто. Да, можно вспомнить, что Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук примерно в таком возрасте не затерялись в «Кайрате». Но тогда у них и другие были партнеры в команде. При наличии в составе Бауыржана Исламхана и Исаэля Барбозы не особо ощущалась их медлительность, без них тот же Аршавин вряд ли бы смог в одиночку тащить «Кайрат», а вместе они представляли серьезную силу.

Например, Жерар Гоу, не отличавшийся никогда высокими техническими навыками, всегда оказывался на острие атаки и забивал благодаря выверенным передачам вышеназванных игроков средней линии.

В нынешнем же «Кайрате» нет полузащитников уровня Исламхана, Аршавина и Исаэля. А польскому легионеру Яцеку Гуральски необходимо самому еще сыграться с новыми одноклубниками. Конрад Вжесиньски и Небойша Косович не всегда впечатляют, а на фоне полузащиты «Астаны» и вовсе выглядят малоопытными игроками.

Вот и встает вопрос, кто будет снабжать мячами Лава? Гулжигит Алыкулов тоже не вариант, так как только недавно в команде. Еркебулан Сейдахмет все еще нестабилен и раскроет ли полностью свой потенциал — тоже вопрос. А потому и становится тревожно за Лава. Как бы он не стал вторым Алексеем Еременко или Герсоном Асеведо. Оба также приходили в статусе звездных новичков, первый к тому же имел за спиной приличное количество игр за крепкую сборную Финляндии, а на деле недолго продержались в алматинском клубе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b035b1c3b90fd7502eb7" data-vnd="b035b1c3b90fd7502eb7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b035b1c3b90fd7502eb7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Председатель наблюдательного совета «желто-черных» Кайрат Боранбаев объяснил приглашение Вагнера тем, что команде был необходим игрок, умеющий вскрывать оборону соперника за счет креативных действий.

Возможно, бразильцу и удастся это делать благодаря высокой технической оснащенности, но явно не на постоянной основе. Соперники вроде «Астаны», «Тобола» и «Ордабасы» быстро приноровятся к игре экс-форварда ЦСКА и нейтрализуют его сильные стороны. Это не говоря уже о квалификации Лиги Европы, где команды будут играть с гораздо высоким уровнем сопротивления.

И учитывая, что Алексей Шпилевский проповедует энергозатратный футбол с высоким прессингом, Лав навряд ли будет всецело помогать обороне, а это в любом случае скажется на командной игре.

Не считая маркетингового хода, много вопросов вызывает трансфер Лава, идущий вразрез с философией клуба по привлечению в состав своих воспитанников и перспективных легионеров.

Помнится, как Боранбаев несколько лет назад объявил о смене курса, «чистке» состава от псевдо-футболистов и ставке на игроков, которые хотят и умеют играть в футбол. А будет ли Лав играть с полной самоотдачей, которую требует от своих подопечных Боранбаев?

Как бы то ни было, пожелаем Лаву на примере Аршавина завоевать любовь болельщиков «Кайрата», а не проследовать по бесславному пути Еременко, Асеведо и других игроков, не заигравших в разное время в Казахстане.