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13:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агуэро успешно перенес операцию на левом колене

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что успешно перенес операцию на колене.

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Источник: AP 2020

— Операция прошла успешно, вскоре я смогу приступить к восстановительному процессу, — написал у себя в Twitter Агуэро. — Хочу поблагодарить доктора Кугата и его помощников, а также всех, кто меня поддерживал.

32-летний аргентинец заработал разрыв левого мениска в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). В сезоне-2019/20 Агуэро провел за «Манчестер Сити» 32 матча, на его счету 23 гола и 4 результативных передачи.

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