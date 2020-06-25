Агуэро успешно перенес операцию на левом колене
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что успешно перенес операцию на колене.
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что успешно перенес операцию на колене.
— Операция прошла успешно, вскоре я смогу приступить к восстановительному процессу, — написал у себя в Twitter Агуэро. — Хочу поблагодарить доктора Кугата и его помощников, а также всех, кто меня поддерживал.
32-летний аргентинец заработал разрыв левого мениска в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). В сезоне-2019/20 Агуэро провел за «Манчестер Сити» 32 матча, на его счету 23 гола и 4 результативных передачи.