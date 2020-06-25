Футболисты Сабалета, Санчес и Нгакиа покинут «Вест Хэм»
Защитники Пабло Сабалета и Джереми Нгакиа и полузащитник Карлос Санчес покинут «Вест Хэм» в связи с окончанием контрактов, сообщается на сайте футбольного клуба.
Защитники Пабло Сабалета и Джереми Нгакиа и полузащитник Карлос Санчес покинут «Вест Хэм» в связи с окончанием контрактов, сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракты данных игроков с лондонским клубом истекают 30 июня 2020 года.
Сабалета, которому в январе исполнилось 35 лет, в нынешнем сезоне сыграл за «Вест Хэм» 13 матчей. На счету 34-летнего Санчеса девять встреч. Выпускник клубной академии 19-летний Нгакиа принял участие в пяти играх.