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17:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр — на три

Представители «Интера» наказаны по итогам матча 27-го тура серии А против «Сассуоло» (3:3).

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Источник: AP 2020

Дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал на один матч главного тренера нерадзурри Антонио Конте. Он получил пятое предупреждение и автоматически пропустит следующую игру. Три матча дисквалификации получил защитник Милан Шкриньяр, удаленный в этой игре.

В следующем матче «Интер» на выезде сыграет с «Пармой». Матч состоится 28 июня и начнется в 22.45 по московскому времени. Команда занимает третье место в чемпионате Италии, имея в активе 58 очков в 27 матчах.

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