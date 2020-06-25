Стала известна дата возобновления казахстанской премьер-лиги

По его данным, сегодня, 25 июня, клубы получили список судей, которые будут обслуживать их матчи в первом после рестарта туре.

«Еще один косвенным подтверждением того, что КПЛ стартует 1 июля, стало назначение судей на матчи. Клубы сегодня получили список арбитров, которым предстоит обслуживать первый после рестарта тур», — сообщил Кожахмет.

КПЛ приостановлена с 16 марта после двух полных туров. На вынужденный перерыв лидером с семью очками ушла «Астана», по шесть баллов — у «Кайрата» и «Кайсара», который провел на матч меньше.