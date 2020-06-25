«Игроки отдали душу и сердце». Каррера повторяет в Греции историю «Спартака»
Под руководством итальянца АЕК вышел в финал Кубка страны.
Под руководством итальянца АЕК вышел в финал Кубка страны.
Массимо Каррера продолжает покорять греческий футбол. В суперлиге его АЕК конкурирует с ПАОК за вторую путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов, а в Кубке страны команда из Афин вышла в финал, где сыграет с другим грандом местного футбола — «Олимпиакосом».
Матчи полуфинала против «Ариса» были насыщены не только спортивными событиями. Первая встреча (2:1) прерывалась на 40 минут
Почему Каррера столь успешно работает в Греции?
Коллективные фотографии из раздевалки, ни одного негативного слова в адрес своих игроков… Так Каррера работал и в «Спартаке», чем снискал уважение не только среди болельщиков
Вот, к примеру, снимок, сделанный после выхода АЕК в финал Кубка Греции.
А вот послематчевые слова Карреры, которые приводит sportime.gr:
— Поздравляю обе команды. Они провели хорошую игру. В начале второго тайма я был не так счастлив, как сейчас. Соперник действовал интенсивно, но мы исправили это и вышли в финал. Такой результат — заслуга игроков. Они отдали свое сердце, душу и тело. Поэтому я должен сказать им большое спасибо.
Футболисты АЕК также отмечали именно настрой команды на эту встречу.
Мы показали характер. У AEK много качественных игроков. Особенно впереди, наши нападающие могут дать команде то, что она хочет. Это был финал для нас, мы отдавали все свои силы.
А нападающий Марко Ливайя, благодаря дублю которого и отыгрался АЕК, вообще заявил о том, что его голы будут обесценены в случае проигрыша в финале.
— Мячи, забитые в матче против «Ариса», важны. Но они не будут иметь никакого значения, если мы не выиграем Кубок.
Впрочем, должный настрой всегда идет в паре с еще одной составляющей.
Первым делом Каррера занялся укреплением обороны АЕК: если до его прихода команда пропустила 17 голов в суперлиге, то после — всего 8. Если поначалу АЕК играл с тремя центральными защитниками, то затем перешел на 4−2−3−1 в качестве базовой схемы.
Недаром Симоэш в интервью после матча с «Арисом» отдельно отмечал нападение. Там у Карреры играют разноплановые и высококлассные игроки. Это и технически оснащенный Ливайя,
Добавляет мощи атаке команды Карреры «десятка» Петрос Манталос и высокорослый форвард Нелсон Оливейра — лучший бомбардир текущем сезоне (12 голов).
Отдельно стоит отметить опорную зону, действующую очень грамотно: за разрушение отвечает Ненад Крстичич, а в созидании помогает принадлежащий «Ахмату» Дамьян Шиманьски или уже упомянутый Симоэш. Они обеспечивают АЕК баланс между обороной и атакой, подобный тому, что наблюдался в «Спартаке», когда в центре поля играли Фернанду и Роман Зобнин.
Сегодняшний АЕК — это сочетание запредельного настроя, сдобренного итальянскими эмоциями, и прагматичной тактики. И о том, и о другом свидетельствует значительное количество побед с перевесом в