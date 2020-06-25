«Игроки отдали душу и сердце». Каррера повторяет в Греции историю «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера продолжает покорять греческий футбол. В суперлиге его АЕК конкурирует с ПАОК за вторую путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов, а в Кубке страны команда из Афин вышла в финал, где сыграет с другим грандом местного футбола — «Олимпиакосом».

Матчи полуфинала против «Ариса» были насыщены не только спортивными событиями. Первая встреча (2:1) прерывалась на 40 минут из-за того, что арбитры в перерыве столкнулись с угрозами. Вторая игра (2:2) ознаменовалась массовой потасовкой в концовке и удалением трех футболистов АЕК. Впрочем, это случилось на 120-й минуте, когда «Арису» нужно было забивать два гола, чтобы пройти дальше.

Почему Каррера столь успешно работает в Греции?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ygxpDDs64w8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Секрет 1 — психология

Коллективные фотографии из раздевалки, ни одного негативного слова в адрес своих игроков… Так Каррера работал и в «Спартаке», чем снискал уважение не только среди болельщиков красно-белых, но и фанатов других команд.

Вот, к примеру, снимок, сделанный после выхода АЕК в финал Кубка Греции.

А вот послематчевые слова Карреры, которые приводит sportime.gr:

— Поздравляю обе команды. Они провели хорошую игру. В начале второго тайма я был не так счастлив, как сейчас. Соперник действовал интенсивно, но мы исправили это и вышли в финал. Такой результат — заслуга игроков. Они отдали свое сердце, душу и тело. Поэтому я должен сказать им большое спасибо.

Футболисты АЕК также отмечали именно настрой команды на эту встречу.

Мы показали характер. У AEK много качественных игроков. Особенно впереди, наши нападающие могут дать команде то, что она хочет. Это был финал для нас, мы отдавали все свои силы. Полузащитник AEK Андре Симоэш

А нападающий Марко Ливайя, благодаря дублю которого и отыгрался АЕК, вообще заявил о том, что его голы будут обесценены в случае проигрыша в финале.

— Мячи, забитые в матче против «Ариса», важны. Но они не будут иметь никакого значения, если мы не выиграем Кубок.

Греческие СМИ постоянно отмечают психологический подъем АЕК с приходом Карреры, подчеркивая, что именно он смог вернуть команде победный дух.

Впрочем, должный настрой всегда идет в паре с еще одной составляющей.

Секрет 2 — тактика

Первым делом Каррера занялся укреплением обороны АЕК: если до его прихода команда пропустила 17 голов в суперлиге, то после — всего 8. Если поначалу АЕК играл с тремя центральными защитниками, то затем перешел на 4−2−3−1 в качестве базовой схемы. Да-да, той самой, по которой играл «Спартак» в чемпионском сезоне-2016/17.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»

Недаром Симоэш в интервью после матча с «Арисом» отдельно отмечал нападение. Там у Карреры играют разноплановые и высококлассные игроки. Это и технически оснащенный Ливайя, когда-то выступавший в клубах серии А и казанском «Рубине». И скоростной Даниэле Верде. Оба футболиста позволяют АЕК проводить быстрые атаки по флангам, используя численное преимущество при подключении крайних защитников Элдера Лопеша (слева) и Михалиса Бакакиса (справа). Как правило, большая активность наблюдается на левом краю.

Добавляет мощи атаке команды Карреры «десятка» Петрос Манталос и высокорослый форвард Нелсон Оливейра — лучший бомбардир текущем сезоне (12 голов).

Отдельно стоит отметить опорную зону, действующую очень грамотно: за разрушение отвечает Ненад Крстичич, а в созидании помогает принадлежащий «Ахмату» Дамьян Шиманьски или уже упомянутый Симоэш. Они обеспечивают АЕК баланс между обороной и атакой, подобный тому, что наблюдался в «Спартаке», когда в центре поля играли Фернанду и Роман Зобнин.