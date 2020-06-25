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17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артур согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Артур готов перейти в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: AFP 2020

По его сведениям, 23-летний бразилец станет частью сделки по переходу хавбека Миралема Пьянича в «Барселону».

В текущем сезоне Артур сезоне провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевы передачи. 30-летний босниец в 33 встречах забил три гола и сделал два ассиста.

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