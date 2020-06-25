Артур согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Барселоны» Артур готов перейти в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Полузащитник «Барселоны» Артур готов перейти в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его сведениям, 23-летний бразилец станет частью сделки по переходу хавбека Миралема Пьянича в «Барселону».
В текущем сезоне Артур сезоне провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевы передачи. 30-летний босниец в 33 встречах забил три гола и сделал два ассиста.