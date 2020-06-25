Бывший нападающий «Кайрата» перейдет в мексиканский клуб

По информации tenfield.com, 27-летний нападающий входит в сферу интересов «Керетаро» и может стать седьмым уругвайским футболистом в составе мексиканского клуба. В нынешнем сезоне Сильвейра забил два гола в десяти матчах аргентинской Суперлиги.

Напомним, что за «Кайрат» уругваец выступал в первой половине 2018 года. Он забил четыре мяча в 15 играх за алматинский клуб, после чего аренда была завершена и Сильвейра отправился в аргентинский «Тигре». Сейчас трансферная стоимость форварда, по данным Transfermarkt, составляет 475 тысяч евро.