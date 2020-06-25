Экс-игрок казахстанского клуба завоевал Кубок Сербии

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Причем, клуб Човича вел 2:0 и позволил «Партизану» отыграться в концовке второго тайма. Белградский клуб забивал на 80-й и 96-й минутах. При этом ЧовичСпартака покинул поле на 82-й минуте.

Впрочем, в серии пенальти «Войводина» одержала верх со счетом 4:2 и во второй раз в истории выиграла Кубок Сербии, прервав гегемонию «Партизана», который побеждал в турнире предыдущие четыре розыгрыша подряд.

Отметим, что в полуфинале гол Човича, ставший единственным в матче против ФК «Чукарички», решил судьбу путевки в финал.