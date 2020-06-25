Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Уотфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
26.06
Энергетик-БГУ
Славия М
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок казахстанского клуба завоевал Кубок Сербии

Бывший игрок семейского «Спартака» Неманья Чович стал обладателем Кубка Сербии в составе «Войводины», сообщает корреспондент Vesti.kz. В финальном матче его клуб одолел белградский «Партизан».

Наверх

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Причем, клуб Човича вел 2:0 и позволил «Партизану» отыграться в концовке второго тайма. Белградский клуб забивал на 80-й и 96-й минутах. При этом ЧовичСпартака покинул поле на 82-й минуте.

Впрочем, в серии пенальти «Войводина» одержала верх со счетом 4:2 и во второй раз в истории выиграла Кубок Сербии, прервав гегемонию «Партизана», который побеждал в турнире предыдущие четыре розыгрыша подряд.

Отметим, что в полуфинале гол Човича, ставший единственным в матче против ФК «Чукарички», решил судьбу путевки в финал.

Напомним, в КПЛ — 2014 серб провел девять матчей, забив три гола и записал на свой счет два ассиста.

Войводина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"В Казахстан едет большой мастер". Эксперт назвал главный минус от перехода Вагнера Лава в "Кайрат"
Как Массимо Каррера повторяет в Греции историю «Спартака»
Карпин пошутил над решением РПЛ по матчу «Краснодар» — «Динамо»
L’Equipe: «Спартак» предложил контракт футболисту «Тулузы»
«Уничтожение авторитета российского спорта»: Зеппельт о Зайцевой
Полузащитник «Барселоны» согласился перейти в «Ювентус»
Заболотный высмеял дебют 15-летнего игрока в чемпионате Испании
Невероятные скидки на самое нужное на Aliexpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь