«В Казахстан едет большой мастер». Эксперт назвал главный минус от перехода Вагнера Лава в «Кайрат»

Источник: cskanews.com

«Перечислю плюсы от перехода Вагнера Лава: усиление атакующей линии футболистом, адаптированным к жизни на территории постсоветского пространства; привлечение дополнительной аудитории к футбольному клубу; возможно положительное влияние на молодежь «Кайрата». Но вряд ли клуб сможет когда-либо заработать на продаже данного игрока — и это главный минус.

Если подытожить: в Казахстан приезжает большой мастер, самый большой вопрос — в уровне мотивации у форварда", — заявил Ловчев.

Напомним, 23 июня стало известно о переходе Лава в «Кайрат». В июне 36-летний форвард расторг соглашение с «Коринтиансом», цвета которого защищал с 2019 года. Лав мог вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году.

За армейский клуб он провел 173 матча и отметился 86 голами. В составе ЦСКА нападающий трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, четыре раза — Суперкубка, а также стал победителем Кубка УЕФА-2004/05.