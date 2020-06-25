«Арсенал» в большинстве обыграл «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 25 июня. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 25 июня. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Голы забили Эдди Нкетиа (20-я минута) и Джо Уиллок (87). На 85-й минуте матча защитник хозяев Джек Стивенс получил прямую красную карточку и покинул поле.
В следующем туре подопечные Микеля Артеты 1 июля примут «Норвич», «Саутгемптон» 28 июня на выезде сыграет с «Уотфордом».
В другом матче игрового дня «Бёрнли» на своем поле обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.