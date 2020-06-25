«Арсенал» в большинстве обыграл «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

Источник: AFP 2020

Голы забили Эдди Нкетиа (20-я минута) и Джо Уиллок (87). На 85-й минуте матча защитник хозяев Джек Стивенс получил прямую красную карточку и покинул поле.

В турнирной таблице «Арсенал» поднялся на девятое место, имея в активе 43 очка, «Саутгемптон» идет на 14-й строчке с 37 очками.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты 1 июля примут «Норвич», «Саутгемптон» 28 июня на выезде сыграет с «Уотфордом».

В другом матче игрового дня «Бёрнли» на своем поле обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0.