«Валенсия» проиграла «Эйбару» в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену
ТАСС, 25 июня. «Валенсия» на выезде уступила «Эйбару» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.
ТАСС, 25 июня. «Валенсия» на выезде уступила «Эйбару» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.
На 16-й минуте матча полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья отправил мяч в свои ворота. Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вышел на поле на 62-й минуте. На 89-й минуте защитник гостей Эльяким Мангаля получил вторую желтую карточку и был удален.
«Эйбар» прервал серию без побед из шести матчей, клуб располагается на 17-й строчке, набрав 32 очка. В следующем туре «Валенсия» 28 июня на выезде сыграет с «Вильярреалом», «Эйбар» в этот же день встретиться с «Гранадой».
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Хосе Луис Мендилибар
|Альберт Селадес
|Жоффре Кондогбья
|16′
|1
|Марко Дмитрович
|13
|Яспер Силлессен
|3
|Педро Бигас
|4
|Эльяким Мангала
59′89′
|12
|Паулу Андре Оливейра
|5
|Габриэл Паулиста
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|14
|Хосе Гайя
|20
|Роберто Корреа
|6
|Жоффре Кондогбья
|5
|Гонсало Эскаланте
26′
|10
|Даниэль Парехо
|10
|Эдуардо Экспосито
|19
|Морено Родриго
|14
|Фабиан Орельяна
83′
|18
|Даниэль Васс
62′
|17
|Энрике Гарсия Мартинес Кике
90′
|25
|Алессандро Флоренци
|6
|Серхио Диас Альварес
|8
|Карлос Солер
46′
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
74′78′
|9
|Кевин Гамейро
|9
|Аметльер Серхио Энрич
81′
|7
|Гонсалу Гедеш
62′
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
79′
|11
|Денис Черышев
|18
|Себастьян Кристофоро
|20
|Ферран Торрес
84′
|22
|Макси Гомес
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)