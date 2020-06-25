«Валенсия» проиграла «Эйбару» в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену

Источник: AP 2020

На 16-й минуте матча полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья отправил мяч в свои ворота. Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вышел на поле на 62-й минуте. На 89-й минуте защитник гостей Эльяким Мангаля получил вторую желтую карточку и был удален.

«Валенсия» идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

«Эйбар» прервал серию без побед из шести матчей, клуб располагается на 17-й строчке, набрав 32 очка. В следующем туре «Валенсия» 28 июня на выезде сыграет с «Вильярреалом», «Эйбар» в этот же день встретиться с «Гранадой».