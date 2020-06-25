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22:50 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» проиграла «Эйбару» в чемпионате Испании. Черышев вышел на замену

ТАСС, 25 июня. «Валенсия» на выезде уступила «Эйбару» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.

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Источник: AP 2020

На 16-й минуте матча полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья отправил мяч в свои ворота. Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вышел на поле на 62-й минуте. На 89-й минуте защитник гостей Эльяким Мангаля получил вторую желтую карточку и был удален.

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«Валенсия» идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

«Эйбар» прервал серию без побед из шести матчей, клуб располагается на 17-й строчке, набрав 32 очка. В следующем туре «Валенсия» 28 июня на выезде сыграет с «Вильярреалом», «Эйбар» в этот же день встретиться с «Гранадой».

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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1:0
Первый тайм: 1:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 3125.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис МендилибарАльберт Селадес
Голы
Жоффре Кондогбья16′
Составы команд
1Марко Дмитрович
13Яспер Силлессен
3Педро Бигас
4Эльяким Мангала
59′89′
12Паулу Андре Оливейра
5Габриэл Паулиста
15Вальдес Диас Хосе Анхель
14Хосе Гайя
20Роберто Корреа
6Жоффре Кондогбья
5Гонсало Эскаланте
26′
10Даниэль Парехо
10Эдуардо Экспосито
19Морено Родриго
14Фабиан Орельяна
83′
18Даниэль Васс
62′
17Энрике Гарсия Мартинес Кике
90′
25Алессандро Флоренци
6Серхио Диас Альварес
8Карлос Солер
46′
19Диас де Оливейра Шарлес
74′78′
9Кевин Гамейро
9Аметльер Серхио Энрич
81′
7Гонсалу Гедеш
62′
21Санчес Хиль Педро Леон
79′
11Денис Черышев
18Себастьян Кристофоро
20Ферран Торрес
84′
22Макси Гомес
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)6
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые8
11Фолы7
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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