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00:16 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

ТАСС, 26 июня. «Ливерпуль» стал победителем чемпионата Англии по футболу за семь туров до окончания турнира. В четверг идущий на втором месте в таблице «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.

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Источник: РИА "Новости"

В активе «Ливерпуля» 86 очков, у «Манчестер Сити» — 63. «Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом страны, в предыдущий раз команда становилась победителем национального первенства в сезоне-1989/90. Чаще «Ливерпуля» чемпионат выигрывал только «Манчестер Юнайтед» (20). «Ливерпуль» 14 раз занимал второе место в чемпионате, также на счету клуба семь побед в Кубке Англии, восемь — в Кубке английской лиги, что является рекордом. Ливерпульская команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов, трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы).

Чемпионство за семь туров до конца первенства — рекорд Английской премьер-лиги, предыдущий — за пять туров до конца — установил «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2000/01 и повторил «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18.

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Юрген Клопп стал первым немецким тренером, сумевшим привести команду к чемпионству в Англии. Специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской «Боруссией», с которой дважды стал чемпионом Германии, и «Майнцем».

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Лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в турнире с 17 голами является египтянин Мохаммед Салах, он идет на второй строчке в списке лучших снайперов чемпионата. «Ливерпуль» третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, команда не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 31 встречи. До поражения от «Уотфорда» 29 февраля серия без поражений в АПЛ с учетом предыдущего сезона составляла 44 матча.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

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Челси
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 3125.06.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардХосеп Гвардьола
Голы
Кристиан Пулишич36′
Кевин Де Брейне55′
Виллиан78′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
31Эдерсон
2Антонио Рюдигер
2Кайл Уокер
3Маркос Алонсо
38′
8Илкай Гюндоган
4Андреас Кристенсен
17Кевин Де Брейне
76′
28Сесар Аспиликуэта
25Фернандинью
77′
7Н`Голо Канте
7Рахим Стерлинг
10Виллиан
26Рияд Махрез
8Росс Баркли
73′
14Эмерик Ляпорт
74′
17Матео Ковачич
30Николас Отаменди
19Мэйсон Маунт
90′
22Бенжамен Менди
59′
47Билли Гилмор
11Александр Зинченко
18Оливье Жиру
62′
16Родриго Эрнандес
55′
9Тэмми Абрахам
21Давид Сильва
22Кристиан Пулишич
90′
20Бернарду Силва
55′
11Родригес Педро
9Габриэл Жезус
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
10Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы3
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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