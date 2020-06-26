«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

Источник: РИА "Новости"

В активе «Ливерпуля» 86 очков, у «Манчестер Сити» — 63. «Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом страны, в предыдущий раз команда становилась победителем национального первенства в сезоне-1989/90. Чаще «Ливерпуля» чемпионат выигрывал только «Манчестер Юнайтед» (20). «Ливерпуль» 14 раз занимал второе место в чемпионате, также на счету клуба семь побед в Кубке Англии, восемь — в Кубке английской лиги, что является рекордом. Ливерпульская команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов, трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы).

Чемпионство за семь туров до конца первенства — рекорд Английской премьер-лиги, предыдущий — за пять туров до конца — установил «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2000/01 и повторил «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18.

Юрген Клопп стал первым немецким тренером, сумевшим привести команду к чемпионству в Англии. Специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской «Боруссией», с которой дважды стал чемпионом Германии, и «Майнцем».

Лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в турнире с 17 голами является египтянин Мохаммед Салах, он идет на второй строчке в списке лучших снайперов чемпионата. «Ливерпуль» третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, команда не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 31 встречи. До поражения от «Уотфорда» 29 февраля серия без поражений в АПЛ с учетом предыдущего сезона составляла 44 матча.