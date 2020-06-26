Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Энергетик-БГУ
Славия М
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Слуцк
Футбол. Зарубежный
25.06
Челси
Манчестер Сити
21
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
25.06
Эйбар
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
25.06
Бернли
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
25.06
Саутгемптон
Арсенал
02
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
15Первая победа Николича
08:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, став чемпионом за 7 туров до завершения чемпионата

«Ливерпуль» установил рекорд английской Премьер-лиги, став чемпионом за семь туров до окончания сезона.

Наверх
Источник: AP 2020

Красные побили рекорд «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые становились чемпионами Англии за пять туров до конца сезона в 2018 и 2001 годах соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2).

Это первый чемпионский титул АПЛ для «Ливерпуля» за последние 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Программа 24-го тура ЧР откроется в пятницу двумя матчами
Карпин пошутил над решением РПЛ по игре «Краснодар» — «Динамо»
«Уничтожение авторитета российского спорта»: Зеппельт о Зайцевой
Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с первым за 30 лет чемпионством
ЦСКА показал, как проходила тренировка без Гончаренко (фото)
Невероятные скидки на самое нужное на Aliexpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь