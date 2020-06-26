«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, став чемпионом за 7 туров до завершения чемпионата
«Ливерпуль» установил рекорд английской
«Ливерпуль» установил рекорд английской
Красные побили рекорд «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые становились чемпионами Англии за пять туров до конца сезона в 2018 и 2001 годах соответственно.
«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской
Это первый чемпионский титул АПЛ для «Ливерпуля» за последние 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской