Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с первым за 30 лет чемпионством

Источник: AFP 2020

Специалист в интервью после матча с «Челси» отметил, что мерсисайдцы провели великолепный сезон.

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По словам испанца, в нынешнем чемпионате красные обрели уверенность в себе и играли каждый матч как последний. При этом Гвардиола пообещал, что до конца сезона «Манчестер Сити» постарается сократить отрыв от «Ливерпуля».

Красные стали чемпионами за семь туров до конца чемпионата после того, как «Манчестер Сити» в четверг, 25 июня, проиграл «Челси».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CvE1GdGMulw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отставание «горожан» от «Ливерпуля» выросло до 23 очков.