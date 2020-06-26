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08:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с первым за 30 лет чемпионством

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с досрочной победой в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Специалист в интервью после матча с «Челси» отметил, что мерсисайдцы провели великолепный сезон.

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По словам испанца, в нынешнем чемпионате красные обрели уверенность в себе и играли каждый матч как последний. При этом Гвардиола пообещал, что до конца сезона «Манчестер Сити» постарается сократить отрыв от «Ливерпуля».

Красные стали чемпионами за семь туров до конца чемпионата после того, как «Манчестер Сити» в четверг, 25 июня, проиграл «Челси».

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Отставание «горожан» от «Ливерпуля» выросло до 23 очков.

Мерсисайдцы ранее никогда в истории не выигрывали АПЛ, основанную в 1992 году. Последний раз чемпионом Англии команда становилась в сезоне-1989/1990.

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