Клопп посвятил победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии Джеррарду, Далглишу и болельщикам

Источник: Reuters

«Ливерпуль» стал победителем чемпионата Англии после того, как в четверг идущий на втором месте в таблице «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 1:2 в матче 31-го тура. Ближайший соперник потерял шансы догнать команду Клоппа.

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«У меня нет слов, стать чемпионом вместе с этим клубом просто невероятно. Наша победа для Кенни [Далглиша], для Стиви [Джеррарда], для всех! Поздравляю фанатов, надеюсь, они уже празднуют. Мы шли к этому успеху вместе, очень рад, что футболисты смогли осчастливить болельщиков», — сказал Клопп.

Юрген Клопп стал первым немецким тренером, сумевшим привести команду к чемпионству в Англии. Специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской «Боруссией», с которой дважды стал чемпионом Германии, и «Майнцем».