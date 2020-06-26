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09:23 (мск), источник: ТАСС

Джеррард: Болельщики «Ливерпуля» ждали победу 30 лет, пусть эта вечеринка начнется

ТАСС, 26 июня. Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» ждали победу команды в чемпионате Англии на протяжении 30 лет и теперь могут праздновать. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал бывший игрок клуба Стивен Джеррард.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль» стал победителем чемпионата Англии после того, как в четверг идущий на втором месте в таблице «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 1:2 в матче 31-го тура. Ближайший соперник потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.

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«Поздравляю всех с победой “Ливерпуля” в розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ). Невероятное достижение в исполнении фантастической команды, состоящей из лучших игроков. Руководит коллективом тренер мирового класса. Ну и конечно же, фанаты, которые ждали эту победу 30 лет, пусть вечеринка начнется», — написал Джеррард.

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Джеррард в качестве футболиста провел 17 сезонов за «Ливерпуль» (1998−2015), в составе команды он становился трехкратным победителем Кубка английской лиги, двукратным обладателем трофеев Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА.


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Ruptly TV

По разу Джеррард выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. После завершения карьеры полузащитник возглавил юношескую команду «Ливерпуля» (2017−2018), а с 2018 года тренирует шотландский «Рейнджерс».

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