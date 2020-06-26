Джеррард: Болельщики «Ливерпуля» ждали победу 30 лет, пусть эта вечеринка начнется

«Ливерпуль» стал победителем чемпионата Англии после того, как в четверг идущий на втором месте в таблице «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 1:2 в матче 31-го тура. Ближайший соперник потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа.
«Поздравляю всех с победой “Ливерпуля” в розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ). Невероятное достижение в исполнении фантастической команды, состоящей из лучших игроков. Руководит коллективом тренер мирового класса. Ну и конечно же, фанаты, которые ждали эту победу 30 лет, пусть вечеринка начнется», — написал Джеррард.
Джеррард в качестве футболиста провел 17 сезонов за «Ливерпуль» (1998−2015), в составе команды он становился трехкратным победителем Кубка английской лиги, двукратным обладателем трофеев Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА.
По разу Джеррард выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. После завершения карьеры полузащитник возглавил юношескую команду «Ливерпуля» (2017−2018), а с 2018 года тренирует шотландский «Рейнджерс».