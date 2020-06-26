Гурман рассказал, когда завершится ремонт на «Астана Арене» и где пока будет играть «Астана»

— К сожалению, мы попали в очень сложную ситуацию с «Астана Ареной». Нам обещали, что ремонтные работы завершатся в мае, но распространение коронавируса и связанные с этим закрытие границ, запрет на проведение строительных работ сроки отодвинули. Но мы стараемся держать руку на пульсе и с нетерпением ждем возвращения на арену, которая стала для нас домом.
— И все-таки сейчас называются какие-либо сроки?
— Не так давно на «Астана Арену» приезжала комиссия во главе с заместителем акима города, тогда была озвучена дата окончания работ — 15 июля. К сожалению, мы никак не можем повлиять на этот процесс, так как «Арена» находится на балансе частников и акимата, мы же является хоть и основными, но все-таки арендаторами стадиона.
— Многие иностранные СМИ пишут о том, что предыдущее поле «Астана Арены» было не лучшего качества и являлось плюсом для «Астаны» в домашних матчах.
— Я не согласен с этим, в основном так говорили те, кто не смог увезти очки с «Астана Арены». Приведу пример с «Манчестер Юнайтед», с которым мы играли в Лиге Европы в прошлом году, они очень положительно оценили стадион и качество газона, также, насколько я знаю, и у сборной России, игравшей в прошлом году со сборной Казахстана, нареканий стадион не вызвал.
И лично мне, хоть я тогда и не работал в «Астане», но мы все вместе следили за их выступлениями в Лиге чемпионов 2015 года, очень понравились слова главного тренера «Атлетико Мадрид», что профессионал должен выходить и показывать свой класс хоть на асфальте. Может, я и не дословно привел его слова, но смысл в них очень правильный.
— Тогда все-таки в чем секрет того, что «Астана» почти не проигрывает дома, даже в европейских матчах?
— Думаю, тут два слагаемых успеха — уровень футболистов, которые в условиях родного города и домашнего стадиона способны показывать футбол высокого уровня, и конечно, поддержка наших болельщиков, которые на матчах еврокубков создают сумасшедшую атмосферу.
— Ну раз вы сами сказали про болельщиков, существует вероятность, что «Астана» лишится этого козыря в этом евросезоне из-за пандемии. Проблема ли это для клуба?
— Конечно, нам очень жаль, если команда останется без поддержки, но нужно понимать, что это условия проведения матчей, во главу которых ставится здоровье людей. Мы очень скучаем по нашим болельщикам, и все-таки я надеюсь, что рано или поздно ситуация нормализуется и футбол с болельщиками вернется на стадионы.
— Ну и последний вопрос. Если все-таки чемпионат Казахстана возобновится в июле, где «Астана» будет проводить свои домашние матчи, пока «Астана Арена» не будет сдана?
— Мы рассматриваем несколько вариантов, это и близлежащий Кокшетау, и поле уже знакомого для нас «Жас Кыран». Но приоритетный вариант — это база сборных команд в Талгаре. Во-первых, там натуральное поле очень хорошего качества, что позволит команде показать тот футбол, в который она умеет играть. Во-вторых, расположение базы позволит минимизировать контакт команды с внешним миром, что в нынешнем положении с распространением болезни является немаловажным фактором. Но окончательное решение пока не принято, думаю, в ближайшие дни мы уже объявим окончательно, но сейчас самое важное — начать чемпионат. Надеюсь, футбол вернется в июле.