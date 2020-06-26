Гурман рассказал, когда завершится ремонт на «Астана Арене» и где пока будет играть «Астана»

Источник: Reuters

— К сожалению, мы попали в очень сложную ситуацию с «Астана Ареной». Нам обещали, что ремонтные работы завершатся в мае, но распространение коронавируса и связанные с этим закрытие границ, запрет на проведение строительных работ сроки отодвинули. Но мы стараемся держать руку на пульсе и с нетерпением ждем возвращения на арену, которая стала для нас домом.

— И все-таки сейчас называются какие-либо сроки?

— Не так давно на «Астана Арену» приезжала комиссия во главе с заместителем акима города, тогда была озвучена дата окончания работ — 15 июля. К сожалению, мы никак не можем повлиять на этот процесс, так как «Арена» находится на балансе частников и акимата, мы же является хоть и основными, но все-таки арендаторами стадиона.

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— Многие иностранные СМИ пишут о том, что предыдущее поле «Астана Арены» было не лучшего качества и являлось плюсом для «Астаны» в домашних матчах.

— Я не согласен с этим, в основном так говорили те, кто не смог увезти очки с «Астана Арены». Приведу пример с «Манчестер Юнайтед», с которым мы играли в Лиге Европы в прошлом году, они очень положительно оценили стадион и качество газона, также, насколько я знаю, и у сборной России, игравшей в прошлом году со сборной Казахстана, нареканий стадион не вызвал.

И лично мне, хоть я тогда и не работал в «Астане», но мы все вместе следили за их выступлениями в Лиге чемпионов 2015 года, очень понравились слова главного тренера «Атлетико Мадрид», что профессионал должен выходить и показывать свой класс хоть на асфальте. Может, я и не дословно привел его слова, но смысл в них очень правильный.

— Тогда все-таки в чем секрет того, что «Астана» почти не проигрывает дома, даже в европейских матчах?

— Думаю, тут два слагаемых успеха — уровень футболистов, которые в условиях родного города и домашнего стадиона способны показывать футбол высокого уровня, и конечно, поддержка наших болельщиков, которые на матчах еврокубков создают сумасшедшую атмосферу.

— Ну раз вы сами сказали про болельщиков, существует вероятность, что «Астана» лишится этого козыря в этом евросезоне из-за пандемии. Проблема ли это для клуба?

— Конечно, нам очень жаль, если команда останется без поддержки, но нужно понимать, что это условия проведения матчей, во главу которых ставится здоровье людей. Мы очень скучаем по нашим болельщикам, и все-таки я надеюсь, что рано или поздно ситуация нормализуется и футбол с болельщиками вернется на стадионы.

— Ну и последний вопрос. Если все-таки чемпионат Казахстана возобновится в июле, где «Астана» будет проводить свои домашние матчи, пока «Астана Арена» не будет сдана?